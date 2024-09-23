Borsa İstanbul’da eklenen ve çıkartılan hisseler belli oldu

Borsa İstanbul’dan KAP’a yapılan açıklamada BIST 30 ve BIST 100 başta olmak üzere endekselere eklenen ve çıkartılan hisseler duyuruldu.

Borsa İstanbul’dan KAP’a yapılan açıklamaya göre BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti’nin 10.3 maddesine istinaden Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce; BIST 30, BIST 50, BIST 100, BIST 500, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 endekslerinde 2024 yılı dördüncü üç aylık dönemi için (01.10.2024-31.12.2024) çeşitli değişikliklerin yapılmasına karar verildi.

Karara göre Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) ve Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) BIST 30 endeksine alınırken; Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN), Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) ve Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) endeksten çıkarıldı.

Diğer değişiklikler ise şöyle listelendi: