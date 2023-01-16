2023'ün ilk açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Aralık 2022’de dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 9 bin 59 liraya, yoksulluk sınırının da 26 bin 124 liraya ulaştığını açıkladı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 9 bin 59 liraya, yoksulluk sınırının ise 26 bin 124 liraya ulaştığını bildirdi. Açlık sınırının 9 bin lirayı, yoksulluk sınırının ise 26 bin lirayı aştığı aralık ayında, iktidarın belirlediği 8 bin 500 liralık asgari ücret, açlık sınırının 559 lira, yoksulluk sınırının ise 17 bin 624 lira altında kaldı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin araştırmasının Aralık 2022 sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, asgari ücretin 8 bin 500 liraya çıkarıldığı aralık ayında dört kişilik bir ailenin dengeli beslenmesi için yapması gereken aylık harcama 402 lira artarak 9 bin 59 liraya çıktı.

Aynı ailenin tüm ihtiyaçlarının insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken aylık harcama tutarı ise 26 bin 124 lirayı buldu.

GIDA HARCAMALARI

Ankara’da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlarına göre, sağlıklı beslenebilmek için et, balık ve yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 212 lira, 2022 yılının tamamında ise 906 lira artarak bin 901 lira oldu.

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 4 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 84 liralık artışla 228 lira oldu.

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama aralıkta bir önceki aya göre 55 lira artarak 2 bin 455 liraya yükseldi. Son bir yıllık dönemde ise 1132 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para aralık ayında 36 lira artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise 312 lira artarak 656 lira oldu. Sebze harcaması da önceki aya göre 45 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 735 lira artarak 1157 lira oldu.

EKMEK, UN VE MAKARNA HARCAMALARI SON BİR YILDA 487 LİRA ARTTI

Aralıkta, 52 lira artarak 935 liraya yükselen ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama son bir yılda 487 lira arttı. Pirinç ve bulgur harcamaları aralıkta önceki aya göre 37 lira azalırken son bir yılda ise 232 lira zamlanarak 408 lira oldu. Yağ için yapılması gereken harcama ise 5 lira daha artarak 255 lira oldu.

Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama da aralık ayında 12 lira artarak 655 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise önceki aya göre 17 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 120 lira artarak 196 liraya çıktı.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı gereksinimlerin fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini “yoksunluk hissi duymadan” karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da aralıkta 300 liralık artışla 17 bin 65 liraya yükseldi.