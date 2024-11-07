2025 yılı asgari ücret zammı için sürpriz iddia: Erdoğan'ın masasındaki rakam ortaya çıktı

Gazeteci Deniz Zeyrek, asgari ücret zammıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı. Ünlü gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki rakamı açıkladı.

Asgari ücret zammı için görüşmeler aralık ayında başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla toplanacak. Görüşmelerin ardından 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret belirlenecek.

2025 asgari ücret zammı pazarlıklarında bu yıl, gerçekleşen enflasyon değil, beklenen enflasyon üzerinden bir değerlendirme yapılacağı belirtiliyor. Hedeflenen 17,5 enflasyon oranı üzerinden pazarlıkların 20 bin TL seviyesinden başlaması bekleniyor.

CHP ise asgari ücretin en az 30 bin TL olması gerektiğini bildirdi. CHP lideri Özgür Özel de asgari ücretin 30 bin TL olması için sendikalara ''direnin" çağrısında bulundu.

İktidar kanadından yapılan açıklamalarda ise asgari ücrete yapılacak zamla alım gücünün artırılacağı belirtiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretle ilgili olarak, ''İnşallah çalışanlarımızın alım gücünü korumayı ve artırmayı sağlayacak. Yaşam standartlarını iyileştirecek. Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri bir ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz'' ifadelerini kullandı.

KULİSLERDE YENİ İDDİA

Ankara kulislerinde bugüne kadar asgari ücrete yüzde 25 zam yapılacağı konuşuluyordu. 2025 yılında asgari ücretin 21-22 bin TL seviyesine çıkabileceği belirtiliyordu. Asgari ücret zammıyla ilgili son iddia gazeteci Deniz Zeyrek'ten geldi.

Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Deniz Zeyrek, ''Asgari ücrette bir sürpriz olabilir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki rakamın 25 bin TL olduğunu öne süren Zeyrek, ''Parti tabanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'asgari ücret 25 bin TL olsun' diye bir baskı yapılıyor. 25 bin TL de yetmez tabi ama en azından 21-22 bin TL'den daha iyi bir rakam" ifadelerini kullandı.

Zeyrek, "Asgari ücret zammı konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir gerilim olacak herhalde." ifadelerini de kullandı.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI

* OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 975 liraya yükselecek.

* 2025 üst bandı olan yüzde 21 oranında zam gelirse 20 bin 570 lira olacak.

* Merkez Bankası'nın yüzde 25 hedefi oranında artış yapıldığında 21 bin 252 lirayı bulacak.

* Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.

* Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 seviyesine gelecek.

* Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.

* Piyasa beklentileri olan yüzde 45'lik zam oranında ise 24 bin 650 lira olacak.