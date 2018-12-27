Asgari ücrette işverene destek müjdesi !

Önceki gün açıklanan 2019 asgari ücret rakamları 7 milyondan fazla çalışanı direkt ilgilendirirken aslında Asgari Geçim İndirimi'nden (AGi) işsizlik maaşına, borçlanmadan primlere 81 milyonu da etkiliyor.

Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte işverenler için de çok önemli teşvikler de açıklandı.

Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, işverene verilen teşvikleri ayrıntılarıyla paylaştı.

"2019 ve 2020'de ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek. Böylece ilave işçi alan bir işveren işçi başına 901 lira 84 kuruşluk prim ve vergi maliyetini ödemeyecek." diyen Erdem işe alınan işçi kadın, genç ve engelli ise bu kez teşviğin 18 ay uygulanacağını açıkladı.



Asgari ücrete uygulanan desteğin bu yıl da devam edeceğini açıklayan Erdem 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için ise 150 lira desteğin 12 ay boyunca uygulanacağını böylece asgari ücrete yapılan 417 liralık zammın 101 ve 150 liralık kısımlarını devlet tarafından karşılacağını belirtti.