Atama bekleyen avukatlar tepkilerini dile getirdi

5 Nisan Avukatlar Günü'nde atama bekleyen avukatlar sosyal medyada bir araya gelerek isteklerini dile getirdi.

Atama bekleyen avukatlar; sözleşmeli ve mülakatlı değil, merkezi ve kadrolu alım istiyorlar. Kamudaki avukat açığı 2000 kadro ile giderilebilir. 90 üstü puan ve dereceleri ile sadece iki bin avukat ataması isteyen atama bekleyen avukatlar, ''bugün bizim günümüz, sesimizi duyacağımıza inancımız tam.'' diyor.

Bilindiği üzere; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Mart 2020 tarihinde yapılan açıklama ile çeşitli meslek gruplarından 2000 kişiye kadro temini sağlanacağına ilişkin duyuru yapılmıştır. Avukat alımlarının ise bu alımlar haricinde ayrıca yapılacağı ve 2020 KPSS sonrasında detaylarının ilan edileceği Bakanlık tarafından belirtilmiştir. Diğer alımlara ilişkin ilanlar gelmiş ancak avukatlık kadroları için henüz bir ilan gelmemiştir. Genç mezunlar Bakanlıkça verilen sözün yerine getirilmesini talep ediyor ve 90 üstü puanlarla atama bekleyen avukatlar müjdeli haberler bekliyor.

2000 Avukat Alımı talep eden avukatlar ''Artan Hukuk Fakülteri ile büyük avukat enflasyonu oluşmuştur. Ancak kamuya avukat alımı çok az sayıdadır. Binlerce mezun verilirken alım 400 civarında olmaktadır. Kamuda avukat istihdamı YARGI REFORMU ile arttırılmalıdır. 125 bin hukuk mezunu baroya kayıtlı avukat, 15 bin her yıl mezun olan hukuk öğrencisi arza rağmen azalan atama sayıları. Kamuya 2000 avukat alımı talep ediyoruz.. Avukatlar yüksek puanlar ile atanamama tehlikesi ile karşı karşıya mezun sayısına oranla talebimiz çok makul hazineye 1000 kamuya 2000 avukat alımı istiyoruz.'' diyor.