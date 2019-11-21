Bakan kendisi açıkladı: 5 bin personel alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme işlemleri 21 Kasım 2019 tarihi itibariyle başlamıştır.

Adaylar tercihlerini, 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir.

Tercih işlemleri, 27 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

BAKAN SELÇUK TWITTER'DAN DUYURDU

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam ediyor, 2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, bin işçi, bin ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz" dedi.



