  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. Bakan Şimşek asgari ücret zammı için ilk ipucunu verdi

Bakan Şimşek asgari ücret zammı için ilk ipucunu verdi

Bakan Şimşek asgari ücret zammı için ilk ipucunu verdi
Güncelleme:

Türkiye'de tüm asgari ücretlilerle birlikte milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 yılı agari ücret zam oranı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret zammı için "muhtemelen enflasyonun üaerinde olacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, enflasyonda hissedilir bir yavaşlama başladığını ve bu düşüşün 2025'te de devam edeceğini belirtti. Bakan Şimşek, 2023 yılı ve 2024 yılına ilişkin maaş artışları ve enflasyon verilerini de paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulunda Ticaret ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında maaş artışlarına ilişkin de açıklamalar yaptı. Bakan Mehmet Şimşek, gıda, eğitim ve ulaştırma gibi temel sektörlerde enflasyonda hissedilir bir yavaşlama başladığını vurgulayarak, 2025 yılında bu düşüşün devam edeceğini söyledi.

 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, çalışanların ve emeklilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, aylık ve ücretlerde iyileştirmelere gidildiğini ve enflasyonun üzerinde artış yapıldığını söyledi. Buna ilişkin örnekler veren Şimşek, "Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bu programda da hedefimiz bu yönde, değişmedi. Enflasyon şu anda yüzde 47'dir, yıl sonu muhtemelen yüzde 45 olacak. Bu yıl en düşük memur maaş artışı yüzde 78. Enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 68 arttı, enflasyonun 1,5 katı. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek." değerlendirmelerinde bulundu.

Bakan Şimşek, asgari ücretin de muhtemelen enflasyonun üzerinde bir artış göstereceğini ifade ederek, “Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz” dedi.

ASGARİ ÜCRETTE MUHTEMEL ZAM ORANLARI

Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor. Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor. Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek:

“Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.
Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.
Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.
Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.
Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.”

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

 

 

Etiketler hazine ve maliye bakanı mehmet şimşek asgari ücret 2025 yılı asgari ücret
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Canlı yayında tansiyon yükseldi, Fuat Uğur ile Barış Yarkadaş birbirine girdi Canlı yayında tansiyon yükseldi, Fuat Uğur ile Barış Yarkadaş birbirine girdi ''Şakir Paşa Ailesi''nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş 10 kilo birden verdi ''Şakir Paşa Ailesi''nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş 10 kilo birden verdi Trump’tan Suriye için dikkat çeken analiz: ''Bu işin arkasında Türkiye var'' Trump’tan Suriye için dikkat çeken analiz: ''Bu işin arkasında Türkiye var'' Oktay Kaynarca'nın Kim Milyoner Olmak İster'deki zor anları Oktay Kaynarca'nın Kim Milyoner Olmak İster'deki zor anları Kadın katili yakalandı: Annesini boğdu, kardeşini tabancayla öldürdü Kadın katili yakalandı: Annesini boğdu, kardeşini tabancayla öldürdü Hava sıcaklıkları artıyor, kış güneşi geliyor... Hava sıcaklıkları artıyor, kış güneşi geliyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerden kendisi için bu duayı istedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerden kendisi için bu duayı istedi! Miss France güzeli bugüne kadar taç giyen en yaşlı güzel oldu Miss France güzeli bugüne kadar taç giyen en yaşlı güzel oldu Mersin'de kömür sobası patladı: 5 yaralı Mersin'de kömür sobası patladı: 5 yaralı Uzman isim altın alacaklar için kritik tarihi açıkladı Uzman isim altın alacaklar için kritik tarihi açıkladı
Bakan açıkladı: Konut ve araç satışında yeni dönem başlıyor Bakan açıkladı: Konut ve araç satışında yeni dönem başlıyor Özdağ’dan Bakan Fidan ve MİT Müsteşarı Kalın için dikkat çeken iddia Özdağ’dan Bakan Fidan ve MİT Müsteşarı Kalın için dikkat çeken iddia Botları kirli, yüreği temiz inşaat işçisi kamerada... Botları kirli, yüreği temiz inşaat işçisi kamerada... Galatasaray, Trabzonspor'u 90+8'de devirdi, saha içi karıştı! Galatasaray, Trabzonspor'u 90+8'de devirdi, saha içi karıştı! İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden skandal kız öğrenci kararı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden skandal kız öğrenci kararı Beşiktaş, eksi puanlı Adana Demirspor'u ''artıya'' geçirdi! Beşiktaş, eksi puanlı Adana Demirspor'u ''artıya'' geçirdi!