Bakan Şimşek asgari ücret zammı için ilk ipucunu verdi

Türkiye'de tüm asgari ücretlilerle birlikte milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 yılı agari ücret zam oranı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret zammı için "muhtemelen enflasyonun üaerinde olacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, enflasyonda hissedilir bir yavaşlama başladığını ve bu düşüşün 2025'te de devam edeceğini belirtti. Bakan Şimşek, 2023 yılı ve 2024 yılına ilişkin maaş artışları ve enflasyon verilerini de paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulunda Ticaret ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında maaş artışlarına ilişkin de açıklamalar yaptı. Bakan Mehmet Şimşek, gıda, eğitim ve ulaştırma gibi temel sektörlerde enflasyonda hissedilir bir yavaşlama başladığını vurgulayarak, 2025 yılında bu düşüşün devam edeceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, çalışanların ve emeklilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, aylık ve ücretlerde iyileştirmelere gidildiğini ve enflasyonun üzerinde artış yapıldığını söyledi. Buna ilişkin örnekler veren Şimşek, "Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bu programda da hedefimiz bu yönde, değişmedi. Enflasyon şu anda yüzde 47'dir, yıl sonu muhtemelen yüzde 45 olacak. Bu yıl en düşük memur maaş artışı yüzde 78. Enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 68 arttı, enflasyonun 1,5 katı. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek." değerlendirmelerinde bulundu.

Bakan Şimşek, asgari ücretin de muhtemelen enflasyonun üzerinde bir artış göstereceğini ifade ederek, “Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz” dedi.

ASGARİ ÜCRETTE MUHTEMEL ZAM ORANLARI

Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor. Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor. Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek:

“Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.

Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.

Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.

Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.

Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.”

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.