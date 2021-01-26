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  4. 26 Ocak 2021 17:44

Basın İlan Kurumu duyurdu! 78 memur alınacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı tarafından yayınlanan bilgilere göre, İstanbul Bahçelievler Belediyesi 78 memur alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu duyurdu! 78 memur alınacak
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Bahçelievler Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

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