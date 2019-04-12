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  4. 12 Nisan 2019 10:35

Bunu söyleyen çalışan tazminatsız kovulur

Çalışma arkadaşlarına iş yerinin yakında iflas edeceğini söyleyen çalışan, işveren tarafından tazminatsız olarak işten kovuldu. Yargıtay ise bir emsal karara imza atarak işverene hak verdi.

Bunu söyleyen çalışan tazminatsız kovulur
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Çalıştığı iş yerinin batacağını çalışma arkadaşları ile paylaşan çalışan, iş yerinin gerçekten de iflas etmiş olmasına rağmen Yargıtay tarafından haksız bulundu. İş sözleşmesinin işveren tarafından feshini geçerli bulan mahkeme çalışanın tazminatsız olarak işten çıkarılmasını onayladı.

"İşverenin 2015 yılında batacağına dair söylentileri dile getirmesi gibi eylemleri birlikte değerlendirildiğinde; davacının çalıştığı süre de dikkate alınarak işverene yönelik sadakat ve özen yükümlülüğünü ihlal edecek boyuta varan tutum ve davranışları ile iş sözleşmesinin devamını çekilmez hale getirdiği ve böylece iş sözleşmesinin, kendi kusurlarıyla feshine neden olduğu, yapılan fesih işleminin de bu nedenlerle geçerli nedene dayandığı sonucuna varılmıştır."

Davanın reddine karar verilmesi gerektiğini belirten Yargıtay, iş davalarında emsal bir karara imza atmış oldu. Bu kararla birlikte, işyerinin batacağı iddiasında bulunmak tazminatsız bir şekilde işten atılmanıza neden olabilecek.

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