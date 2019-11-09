Bütçeyi ''don'' giyip protesto ettiler!

Yapılan açıklamada, "Bu gidişle korkarız hükümet vergi, harç ve zam adı altında donumuza kadar haraç alacak. Bütün emekçileri örgütlü olarak bu soygun düzenine dur demeye çağırıyoruz" denildi.

T24'te yer alan habere göre bütçenin ranta dayalı, dışa bağımlı bir ekonomi politikasının sonucunu yansıttığı ifade edilen açıklamada, "Vatandaşların ekmeğini küçültmekte, kriz ve ekonomik durgunluğu artırmaktadır. Bu bütçede öğretmene, polise, hemşireye söz verilen 3600 Ek Gösterge yok, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yok, parasız eğitim yok, sağlık yok, sosyal yardım yok, kısacası sabit ve dar gelirli için olumlu hiçbir şey yok, aksine yüksek oranlı vergiler ile açlık var, sefalet var, yoksulluk var, buna bağlı olarak boşanmalar, bireysel ve toplumsal travmalar var, intiharlar var" ifadeleri kullanıldı.

Fatih'te siyanürle ölen 4 kardeş hatırlatıldı

"Anayasa ve uluslararası hukuktan kaynaklanan sendikal hak arama mücadelemiz hükümet ve valilik tarafından bilinçli ve sistemli olarak engelleniyor. Hükûmet kendine sarı, yandaş sendika arıyor. İstiyor ki hiç kimse haksızlığı, hukuksuzluğu, yoksulluğu, açlığı, sefaleti ve bunlara bağlı ölümleri gündeme getirmesin" denilen basın açıklamasında Fatih'te 4 kardeşi siyanürle ölmesi hatırlatıldı. Açıklamada, "Daha birkaç gün önce İstanbul’da birisi öğretmen olan 4 kardeş geçim sıkıntısı dolayısıyla intihar ederek hayatına son verdi. Ekonomide geldiğimiz son nokta bu kadar vahim boyuta ulaşmıştır. Sarı ve yandaş sendikacılığın panzehri Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve bağlı sendikalar olarak bizler baskı ve zulümlere boyun eğmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

"Hükûmet, milletten haraç almakta"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarının eleştirildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hükûmet yetkilileri bir yandan ekonomi öyle uçuyor, böyle uçuyor gibi söylemlerle kamuoyuna pembe tablolar çizmekte bir taraftan milletten haraç almakta. Evet yanlış duymadınız, kamu gücünü kullanarak Anayasa ve yasalara karşı vergi adı altında zorla hukuksuz haraç almakta. Birazdan detaylandırınca konu daha net anlaşılacaktır. Aslında uçtuğumuz falan yok, tepe üstü çakılmış durumdayız. Hükûmet bu çakılmadan kurtulmanın yolunu zorunlu tüketim harcamalarımızdan olan doğalgazın, elektriğin fiyatları içerisine güncelleme adı altında kamufle edilmiş vergi enjekte ederek, Dijital Hizmet Vergisi, Değerli Konut Vergisi, Konaklama Vergisi gibi hayatımıza yeni vergi düzenlemeleri getirerek, Enflasyon ve Yeniden Değerleme oranlarını istediği gibi ayarlayarak başarısızlığının bütün bedelini dar gelirli kesime fatura ederek bulma çabası içerisindedir."

Basın açıklamasının devamı şöyle:

"Konaklama Vergi tasarısı derhal geri çekilmelidir"

"Öncelikle güncelliği dolayısıyla yeni vergi paketinde bulunan bu vergilerden özellikle alt gelir grubunu, çalışan emekçileri ilgilendirmesi bakımından Konaklama Vergisine değinmek istiyoruz. Konaklama Vergisi; harcama üzerinden alınması, yansıtılamayan, dolaylı bir vergi özelliği göstermesi yönünden adil olmayan bir vergidir.

Konaklama Vergisi olarak 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinde 18 lira, 4 yıldızlı otellerde 12 lira, 3 yıldızlı otellerle belediyelerin konaklama tesislerinde 9 lira, 1 ve 2 yıldızlı otellerle pansiyon, motel, apart kampingler için 6 lira kişi başı vergi alınacak. Özellikle belirtmek istiyorum bu vergi oda başı değil kişi başı olarak alınacak yüksek oranlı bir verginin vergisidir.

Biraz daha somut şekilde ifade etmek gerekirse;

Ortalama konaklama bedeli 150 TL olan 4 yıldızlı bir otelin %18 kdv’si 27 TL eder. Bu tutara ek olarak ta 12 TL Konaklama vergisi eklenince toplam 39 TL vergi ödenmektedir. Aslında toplamda bir kişi %26 KDV ödemiş olacaktır. Bir başka anlatımla oransal olarak KDV’de % 44 artış demektir. Tıpkı doğalgaza elektriğe % 45’lere varan oranda yapılan zammın aynısı Konaklama Hizmetlerinin KDV’sine de yapılmıştır. Bu vergi işletme sahipleri tarafından maliyetlere eklenerek tüketiciye yansıtılabilen, gider olarak gösterilebilen bir dolaylı vergidir. Ancak nihai tüketici olan sabit ve dar gelirli kamu emekçileri bu vergiyi ne yansıtabilir ne de gider olarak gösterebilir. Dolayısıyla bu verginin esas ödeyicisi yine alt gelir grubu olacaktır. Konaklama Vergi tasarısı derhal geri çekilmelidir."

"Fiyat güncellemesi adı altında yapılan zam artışı..."

"Kış aylarına geldiğimiz bu günlerde çalışanları en çok belini büken doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yüzde 45'lere varan artıştan da bahsetmek istiyorum.

Enerjide özellikle doğalgazda dışa bağımlı Türkiye’de dolar bir yıldan fazladır 5.50-5.80 bandında seyretmektedir. Maliyet unsuru olan Dolarda fazla bir artış olmadan, memura verilen yüzde 4 zam daha memurun cebine girmeden, doğalgaza ve elektriğe yüzde 45'lere varan fiyat güncellemesi adı altında yapılan zam artışı, aslında bu fiyatların içerisine enjekte ile kamufle edilmiş bir vergidir. Hiçbir yasal dayanağı da yoktur. Anayasamıza göre kanunla alınması gereken vergi, idari bir karar ile hükümet tarafından uygulamaya konulmaktadır."

"Parasız eğitim yok, sağlık yok, sosyal yardım yok, sabit ve dar gelirli için olumlu hiçbir şey yok"

"Saygıdeğer Basın Mensupları son olarak Meclise sevk edilen 2020 bütçesi hakkında da görüşlerimizi ifade etmek istiyoruz.

Bir önceki yıla göre bütçe rakamsal olarak artış göstererek bir trilyonun üzerine çıkmıştır. Bu Türkiye’nin büyüdüğü anlamına gelmiyor. Rakamların artışı aslında vatandaşın sırtına kambur yapılan borçların arttığını ve bu borçları finanse edecek vergilerin arttığı, halkın daha da fakirleştiği anlamına gelmektedir. Bu bütçe ranta dayalı, dışa bağımlı bir ekonomi politikasının sonucunu yansıtmakta, vatandaşların ekmeğini küçültmekte, kriz ve ekonomik durgunluğu artırmaktadır. Bu bütçede öğretmene, polise, hemşireye söz verilen 3600 Ek Gösterge yok, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yok, Parasız eğitim yok, sağlık yok, sosyal yardım yok, kısacası sabit ve dar gelirli için olumlu hiçbir şey yok, aksine yüksek oranlı vergiler ile açlık var, sefalet var, yoksulluk var, buna bağlı olarak boşanmalar, bireysel ve toplumsal travmalar var, intiharlar var.

Yıllardır iktidarda olan, Cumhuriyet döneminden ve önceki iktidarlar tarafından kalma milli ve stratejik kuruluşları bile elden çıkaran Ak Parti Hükümeti, trilyonlarca vergiyi toplamış ancak ortada gözle görülür elle tutulur diyebileceğimiz bir dikili ağacı yoktur. Yandaş müteahhitlere hazine garantili, yüksek bedellerle ihale edilen, müşteri garantili boğaz geçiş tüneli, otobanlar, köprüler, havaalanları, yollar yaptırarak bunları milletin sırtına yüklemiştir.

"Trump’un yaptığı tripler, attığı twitler, yazdığı mektuplar ile ne devlet ne de ekonomi yönetilir"

Okyanus ötesinden Emperyalistlerin başı ABD Başkanı Trump’un yaptığı tripler, attığı twitler, yazdığı mektuplar ile ne devlet ne de ekonomi yönetilir.

"Suriye meselesinde Esad ile anlaşıp Türkiye’deki Suriyelileri ülkesine geri gönderelim"

Buradan hükümete sesleniyoruz. Öncelikle Suriye meselesinde Esad ile anlaşıp Türkiye’deki Suriyelileri ülkesine geri gönderelim. Esad gerisini halleder. Bir an önce Ak Partinin başarılarıyla övündüğü dönem olan Parlamenter sisteme geri dönelim. Yargıyı bağımsızlaştıralım, demokrasiyi güçlendirelim. Hukukun olmadığı bir yerde tartışmasız ekonomik gelişme olmaz. Parlamento ve hukuk çöktü, ekonomimizde çöktü.

Başlıklar halinde açıklamaya çalıştığımız yeni vergiler, doğalgaz elektrik gibi zorunlu harcamalarımıza yapılan zamlar, 2020 bütçesi hep düşük ve sabit gelirlilerin aleyhinedir. Her geçen gün daha da yoksullaşmaktayız. İMF ile ekonomik anlaşma yapılsa bile sanırım İMF bile bu kadar vicdansızlık yapıp ağır kemer sıkma ve vergi yükü önermez. Bu gidişle korkarız hükümet vergi, harç ve zam adı altında donumuza kadar haraç alacak. Bütün emekçileri örgütlü olarak bu soygun düzenine dur demeye çağırıyoruz.

Basın açıklamamız burada sona ermiştir. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz."

