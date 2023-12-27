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Çalışan emekliye 5 bin TL ek ikramiye Meclis'ten geçti

Çalışan emekliye 5 bin TL ek ikramiye Meclis'ten geçti
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Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye verilmesini öngören düzenleme TBMM'den geçti.

Meclis Genel Kurulu'nda yılın son mesaisinde ekonomiye ilişkin 86 maddelik torba kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa sürede çalışan emeklilere ödeneceğini söyledi.

Genel Kurul'da görüşülen torba kanunda BDDK çalışanlarına ek tazminat verilmesine yönelik madde ise AK Parti'nin önergesiyle tekliften çıkartıldı.

Düzenleme ile Ankara’dan İstanbul'a taşınan BDDK çalışanlarına 2023 yılı için 35 bin lira, 2024 yılında ise 45 bin liraya kadar ek tazminat ödenebilmesi öngörülüyordu.

Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte 5 bin liralık ikramiyenin bu hafta sona ermeden hesaplara yatması bekleniyor.

Maddenin yer aldığı torba yasanın 27-28 Aralık tarihlerinde Resmi Gazete'de yayımlanacağı öngörülürken, düzenlemeden 4 miyon 680 bin emeklinin yararlanması bekleniyor.

BDDK çalışanlarına ek tazminat tekliften çıkarıldı

Genel Kurul'da görüşülen torba kanunda BDDK çalışanlarına ek tazminat verilmesine yönelik madde ise tekliften çıkartıldı.

Düzenleme ile Ankara’dan İstanbul'a taşınan BDDK çalışanlarına 2023 yılı için 35 bin lira, 2024 yılında ise 45 bin liraya kadar ek tazminat ödenebilmesi öngörülüyordu.

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