CHP'den AK Parti'ye ''KÇÖ uzatılsın'' çağrısı

CHP milletvekilleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hükümete Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılması çağrısı yaptı. Yapılan paylaşımlarda "Yeni kısıtlamalar var ama Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili hiçbir açıklama yok. İşçiyi, esnafı kaderine terk etmeyin" denildi.

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni tedbir kararlarını duyurdu.

Erdoğan’ın konuşmasında Kısa Çalışma Ödeneği’ne (KÇÖ) değinmemesi tepkilere neden olurken, CHP’li vekillerden hükümete KÇÖ çağrısı geldi.

CHP milletvekilleri tarafından yapılan paylaşımlarda “Yeni kısıtlamalar var ama Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili hiçbir açıklama yok. İşçiyi, esnafı kaderine terk etmeyin” denilerek ‘Kısa Çalışma Ödeneği Uzatılsın’ çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, paylaşımlarda “Kısa Çalışma Ödeneği Mart ayı sonunda sonlanıyor. 1.3 milyon işçi, işsizlik veya ücretsiz izin tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor” ifadeleriyle ‘1.3 milyon işçi, mart sonunda işsiz’ notu düşüldü.