İşten çıkarma yasağı için karar verildi!

Koronavirüs salgını döneminde AK Parti iktidarı tarafından getirilen "işten çıkarma yasağı" 17 Mart Perşembe günü sona eriyor. Şimdi herkesin aklında aynı soru var. İşten çıkarma yasağı uzatılacak mı ?

Pandemi sürecinde hem işçi hem de işveren haklarını korumaya yönelik olarak geçici yasa olarak uygulamaya geçen işten çıkarma yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklamalarında bulunmuştu.

Bu kapsamda geçtiğimiz gün kısa çalışma ödeneğiyle ilgili yaşanan gelişmelerin ardından binlerce vatandaş "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı.

İşten çıkarma yasağı bilindiği üzere son olarak 17 Mart tarihi itibarıyla yeniden uzatılmıştı. Yapılan son açıklamada; 17 Mart itibarıyla işten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

İşten çıkarma yasağının uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı 9 Mart 2021 tarihli ve 31418 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "4857 sayılı İş Kanununun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17.03.2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına, mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İşten çıkarma yasağının uzatılmasının ardından bir açıklama da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İş yasasına eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası, Cumhurbaşkanı'na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi veriyor.

Kararda şu ifadelere yer verildi;

4857 sayılı İş Kanununun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 /01/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2020 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 2 bin 943 lira para cezası kesilecek.