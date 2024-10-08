Emekli maaş farkları için 2 yeni formül

Milyonlarca emekli geçim savaşını sürdürürken, emekli maaş farkı için 2 formül ortaya çıktı.

2024-2025 yılları arasındaki geçiş için düzenlenen emekli aylıkları farkı emekli adayları için merak konusu oldu.

AK Parti iktidarının konuya ilişkin yapmakta olduğu yeni düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıkarken 2024 sonu için artan emekli olma talebinin yığılma krizi yaratması uyarıları yapılıyor.

Bir televizyon programında düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı içerisinde Emekli Sandığı, memurlar ayrı bir statüde, kamu işçileri farklı bir statüde, SGK ve Bağkur da kendi statülerine sahip. Bunları incelediğimizde, 2024-2025 dönemine ilişkin belirgin farkların olmadığını görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Sabah'ın haberine göre, emekli maaşları hesaplanırken birçok yöntem kullanılıyor. Öncelikle emekli maaşları üç dönem için ayrı ayrı aylık bağlama oranlarıyla çarpılarak ödenen primlere göre tespit ediliyor. Ardından da bir önceki yılın enflasyon ve büyüme rakamlarıyla güncelleniyor. Aylık bağlama sistem tüm emekliler için aynı şekilde yapılırken güncelleme katsayıları da her yıl değişiyor.

Dolayısıyla 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacaklar arasında yüzde 30'u bulan bir fark ortaya çıkıyor. Böylece 2024 yılında emekli olmak daha avantajlı hale geliyor. Çünkü 2024'de dilekçe verecekler için kullanılan 2023 yılı enflasyonu ve büyüme rakamı, 2025 yılında emekli olacaklar için kullanılacak 2024 yılı enflasyon ve büyüme oranından yüksek.

'2025 yılında tüm emekli maaşları yüzde 30 düşecek' iddiası yayıldı. Oysa konunun mevcut emekli aylıklarıyla hiçbir ilgisi yok. Tamamen yeni emekli olacakları ilgilendiren bir hesaplama yöntemi. Bu konuyu gündeme getirdikten sonra aradaki farkın ortadan kalkması ve önümüzdeki dönemlerde de bu tür bir fark oluşmaması için kalıcı bir çözüm arayışına girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Ortaya çıkacak rakamlardan sonra konu TBMM'ye gelecek ve bir düzenleme ile sorun çözülecek.

Emekli maaş farkı için öne çıkan formül

Konunun çözümü öncelikli olarak güncelleme katsayısının yıldan yıla değişimini önleyecek bir sabit rakam olarak belirlenmesi. Böylece tüm emekli maaşları güncellenirken yıldan yıla farklılık ortaya çıkmayacak. Bu tür tartışmalar da yaşanmayacak. Bakıldığı zaman hesaplamalara göre 2024 yılında emekli olacaklar için güncelleme katsayısı yıllık zamlar hariç 1.6612 oluyor. 2025'de emekli olacaklar için ise enflasyon ve büyüme öngörülerinden yola çıkarak hesaplandığında 1.4255 oluyor. İki rakamın ortalaması ise 1.5433. Bu iki yıl için bu ortalama dikkate alınabilir ancak bundan sonraki yıllar için yeni bir rakam belirlenmesi gerekiyor. Burada öne çıkan çözüm olarak en yüksek güncelleme katsayısının alınması olarak görülüyor. yapılacak etki analizi sonuçlarına göre TBMM'de bu konuda yapılacak düzenlemenin de içeriği netleşmiş olacak.

Sabah Gazetesi