''Gerçekler'' Cumhurbaşkanlığı'nın kendi işsizlik raporunda ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, “İşgücü piyasasındaki gelişmelerin makro analizi” isimli bir çalışma yayımladı.

Önceki gün kurumun Twitter hesabı üzerinden duyurulan çalışmada iş gücü piyasasında şu anki durum, işsizlik ve bunun sebepleri üzerine değerlendirmeler yer aldı.

14 sayfalık raporda nisan dönemi işsizlik verileri de değerlendirilirken iş gücüne katılan insan sayısındaki azalmaya da vurgu yapılarak özellikle erkeklerde iş bulma ümidinin kırılmasının iş gücüne katılan nüfusun sayısının azalmasına neden olduğu ifade edildi.

İŞ GÜCÜNE DAHİL OLMAMA NEDENLERİ SIRALANDI

Raporda, “Nisan döneminde iş gücüne katılma oranlarındaki azalışların nedeni olarak erkeklerde iş bulma ümidinin kırılması ve diğer (mevsimlik çalışma, öğrencilik, irad sahibi olma, emeklilik ve çalışamaz halde olma) nedenlerle iş aramayıp ancak iş başı yapmaya hazır olduğunu belirten kişi sayısındaki artış olarak gösterilmektedir. Kadınlarda ise iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar, çalışamaz halde olanlar ve ailevi nedenler gibi alt unsurları olan diğer kalemleri iş gücüne dahil olmama nedeni olarak önce çıkmaktadır” ifadesi kullanıldı.

Raporda aynı zamanda ev hanımı olduğu için iş gücüne katılmayan nüfustaki azalışa da dikkat çekildi ve bu kadınların eve destek olmak için iş hayatına geri döndüklerine veya işe başladıklarına vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

2015-2019 yılları arasında kadınlarda iş gücüne dahil olmama nedeni olarak yüzde 55 düzeyinde olan ev işleri ile meşgul olma nedeninin 2020 Nisan döneminde yüzde 47 düzeyine gerilemesi dikkat çekmektedir. Bu gelişmede corona virüsü tedbirleri ve kısıtlamaları neticesinde hane halklarındaki gelir kaybını telafi etme eğiliminin etkili olduğu düşünülmektedir.

MAYIS DÖNEMİNDE UMUTSUZLARIN ORANI YÜZDE 143 ARTTI

Mayıs döneminde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bine indi. İşsizlik oranı 0,1 puan artış ile 12,9 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre istihdam edilen insan sayısı 2 milyon 411 bin azaldı! Nisan, mayıs ve haziran aylarını içeren Mayıs dönemi işsizlik verisi süresince işten çıkarma yasağı uygulanmıştı. İstihdam edilen insan sayısının 2,4 milyon azalmasına rağmen işsiz sayısının da azalmasının en önemli sebeplerinden biri vatandaşın iş aramaktan umudunu kesmesi. 2019 Mayıs döneminde 558 bin kişi iş aramaktan umudunu keserken umutsuzların sayısı 2020 Mayıs döneminde yüzde 143 artışla 1 MİLYON 358 BİNE çıktı. İş aramayanlar TÜİK tarafından işsiz kabul edilmiyor.

