Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvurusunda son gün

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden yayımlanan ilana göre, bu personel alımı ile büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile tekniker istihdam edilecek. Toplamda 53 kişinin istihdam edileceği Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı için sınav Ankara'da yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ile alınacak personellerin 3'ü bilgisayar işletmeni, 25'i yardımcı hizmetler, 2'si şoför, 15'i koruma ve güvenlik görevlisi, 3'ü elektrik teknikeri, 2'si inşaat teknikeri, 2'si sıhhi tesisat teknikeri, 1'i iklimlendirme teknikeri olarak görevlendirilecek.

5 Ekim'de başlayan başvuru işlemleri 16 Ekim 2020 tarihinde tamamlanacak. Ankara'da yapılacak Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı sınavının giriş tarihi ve sınava katılmaya hak kazananların sınav giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sayfasından ilan edilecek.

Adaylar sınav başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinden gerçekleştirebilecek. Bu süreçte başvuru yapacak adaylar sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek ve birden fazla pozisyon için yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların başvuru formalarının imzalı bir örneğini en geç sınavdan önce Personel Genel Müdürlüğüne elden teslim etmesi veya posta yoluyla göndermesi gerekmektedir. Diğer taraftan Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların ise başvuru formunun imzalı bir örneği ile Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasının aslını veya onaylı örneğini en geç 20 Ekim 2020 tarihine kadar Personel Genel Müdürlüğüne elden ya da posta yoluyla göndermeleri gerekiyor.

Başvuru şartları

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı için adayların genel ve özel şartları yerine getirmeleri bekleniyor. Personel alımında şu şartlar aranıyor:

A- Genel Şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve özel şartlar bölümünde belirtilen geçerli puana sahip olmak,

ç) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

B- Özel Şartlar

a) Büro Personeli (Bilgisayar İşletmeni) pozisyonu için;

* Bilgisayar Programcılığı önlisans programı mezunu olmak,

* KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

b) Destek Personeli (Yardımcı Hizmetli) pozisyonu için;

* Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

*KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için;

* Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak,

* KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

ç) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;

* Üniversitelerin önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

*KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

*Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına sahip olmak ve 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak,

d) Tekniker (Elektrik) pozisyonu için;

* Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Endüstriyel Elektronik önlisans programlarının birinden mezunu olmak,

* KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

e) Tekniker (Sıhhi Tesisat) pozisyonu için;

* Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak,

* KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

f) Tekniker (İnşaat) pozisyonu için;

* İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak,

* KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

g) Tekniker (İklimlendirme) pozisyonu için;

* İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak,

* KPSS-P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak gereklidir.