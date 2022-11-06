İktidara en yakın medyadan asgari ücret ve refah payı iddiası

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışan ve ailesi asgari ücrete yapılacak zam oranını tartışmaya devam ederken, AK Parti iktidarına en yakın medya kuruluşundan hem asgari ücret hem de maaşlara ek olarak verilecek refah payı için dikkat çeken bir iddia geldi.

Yaklaşan yeni yıl ile birlikte günden güne derinleşen hayat pahalılığı karşısında asgari ücretin ne kadar olacağı da merak konusu.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, hükümetin asgari ücret için 7 bin 500 ile 8 bin TL arasında bir miktar konuştuğunu iddia etti.

Söz konusu haberde, “Kulislerde, emekli ve memurlara yılbaşında refah payı verileceği ve bunun yüzde 5 ila 10 arasında bir rakam alacağı konuşuluyor” ifadeleri yer alırken 3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi için de çalışma başlatıldığı kaydedildi.

“Asgari ücret ile ilgili de çalışanları memnun edecek, nefes almalarını sağlayacak bir rakam için hesaplamalar yapılıyor” denilen haberde, kulislerde bu rakamın “7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağının belirtildiği” aktarıldı.