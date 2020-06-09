İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı azaldı

Türkiye’nin dev işsizler ordusunun salgın döneminde daha da büyüdüğünün tüm açıklığıyla ortada olmasına karşın İŞKUR rakamları daha pembe bir tablo ortaya koydu. TÜİK’in tartışmalı enflasyon verilerinden sonra İŞKUR da işsizliğin bir önceki aya göre yüzde 2,2 azaldığını açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre ise işsiz sayısı 533 bin 720 kişi azaldı.

Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs ayı istatistik bültenini açıkladı. Buna göre, Mayıs ayında İŞKUR aracılığıyla 26 bin 562’si (Yüzde 64,4) erkek, 14 bin 673’ü (Yüzde 35,6) kadın olmak üzere 41 bin 235 yurttaş işe yerleştirildi. Böylelikle Ocak-Mayıs 2020 döneminde İŞKUR 316 bin 976 kişinin iş sahibi olmasına aracılık etti.

İŞKUR istatistiklerine göre, geçen ay kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 551 bin 231 kişiye geriledi. Mayıs ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Nisan ayına göre 78 bin 727 kişi azaldı. Mart ayına göre Nisan ayında yüzde 1.2 olan gerileme, Mayıs ayında yüzde 2.2 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayında 4 milyon 84 bin 951 kişiden oluşan işsizler ordusu , resmi rakamlara göre 533 bin 720 kişi azaldı.

İnandırıcılığı tartışmalı bu veriler, işsizlerin umudunu kestiği için iş aramadığı ya da İŞKUR’un başvuru almadığı yorumlarına da yol açtı.

GÖRÜŞMEDE BÜYÜK GERİLEME

Mayıs ayında İŞKUR, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 34 bin 9 işsiz yurttaşla görüştü. Nisan ayında 58 bin 206 olan bireysel görüşmeler bir ayda büyük gerileme kaydetti.

EN ÇOK GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Ocak-Mayıs 2020 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında gerçekleştirildi. Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Güvenlik Görevlisi, Satış Danışmanı ve Konfeksiyon İşçisi” oldu.

İŞVEREN 70 BİN İŞÇİ ARADI

Mayıs ayında işverenler İŞKUR’dan 70 bin 460 işçi istedi. Açık işlerin yüzde 97,1’i özel sektörden geldi. En fazla açık iş 235 bin 565 kişi ile imalat sanayi sektöründen yapıldı.