İşte her çalışanın hayali erken emekliliğin püf noktaları

Emeklilik tarihleri kişilerin sigorta girişlerine, askerlik, doğum gibi borçlanmalarına ve prim ödeme günlerine göre değişiklik gösterebiliyor.

Korkusuz Gazetesi’nde yer alan sorularla emeklilik bölümünden örneklerle emeklilik hakkında merak edilenler…

28 Eylül 1973 doğumluyum. Sigorta girişim 16 Temmuz 1998’de. 2329 gün primim bulunuyor. Arada çok boşluklar var. Bir çocuk sahibiyim. En erken ne zaman emekli olabilirim?

Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ödeme ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. 3646 gün daha prim ödeyerek priminizi 5975 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 1271 gün daha prim ödeyerek priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Doğumunuz sigorta başlangıç tarihinden sonraysa, doğum tarihinizden sonraki iki yıl içinde prim ödenmeyen günleri borçlanma hakkınız var. Örneğin sözkonusu iki yılda hiç prim ödemediğinizi varsayarsak, doğumunuzu borçlanarak 720 gün kazanabilirsiniz.

50 yaşındaki babam 1987 SSK girişli olup 2800 gün primi var. Acaba ne zaman emekli olabilir? Ya da kaç gün prim lazım?

Babanız emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabi. 2575 gün daha prim ödeyerek primi 5375 güne tamamlayacağı tarihte emekli olabilir. Ayrıca 800 gün daha prim ödeyip primini 3600 güne tamamlarsa 60 yaşını dolduracağı tarihte emekli olması da mümkün (15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabi olarak).

30 Eylül 1961 doğumluyum. 1984 SSK girişliyim. Şu ana kadar 3600 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim?

Yaş haddinden emekli olmak için; 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 60 yaşınızı dolduracağınız 30 Eylül 2021'de emekli olabilirsiniz.

10 Nisan 1972 doğumluyum. SSK'ya 553 gün prim ödemem var. Askerliğimi de yatırdım. 5 Temmuz 1999'da memur oldum. Ne zaman emekli olabilirim?

Askerliğinizin 18 ay olduğunu varsayarsak, emekli olmak için; 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. 15 Temmuz 2021'e kadar görevinize devam ederek hizmet sürenizi 25 tam yıla tamamlamanız şartıyla, 55 yaşı dolduracağınız 10 Nisan 2027 tarihinde emekli olabilirsiniz.



