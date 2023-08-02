İşten çıkarılan çalışanlar için emsal karar

Sakarya'da yaşayan ve Bolu'da bulunan bir fabrikada çalışan abla-kardeş, işçi servis güzergahının değişmesi sebebiyle işe gidemedikleri için işten çıkarıldı. Başlattıkları hukuk mücadelesini kazanan abla ve kardeşe tazminat ödendi.

Sakarya'da Geyve ilçesinin Sabırlar Mahallesi'nde yaşayan R. ve Z.Ç. isimli iki kardeş, Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan bir fabrikada çalışıyordu.

Yaklaşık 56 kilometre mesafedeki mahalleden, fabrikaya işçi taşıyan servisin güzergahı, abla ve kardeşin onayı alınmadan değiştirildi. İşveren, servisin kendilerine yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunan Çayköy Mahallesi'nden geçeceğini belirterek işçilerin buradan servise binmesini istedi.

GÜZARGAHI KABUL ETMEDİLER

R. ve Z. kardeşler ise iki mahalle arasındaki yolun kırsal bölgeden geçtiğini ve özellikle geceleri tehlike arz ettiğini ifade ederek güzergah değişikliğini kabul etmediklerini ilettiler.

KOVULDULAR

Servisin gelmemesi üzerine fabrikaya gidemeyen işçiler hakkında devamsızlık tutanağı tutularak iş akitleri feshedildi.

İşçiler tarafından ihbar ve kıdem tazminatı talebiyle açılan davalar Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nde iki ayrı istinaf mahkemesinde görüldü. Mahkemelerden biri işçilerin güzergah değişikliğini kabul etmeyip işe gitmemesinin iş akdini "eylemli feshettikleri" anlamına geldiğini belirterek işverenin sadece kıdem tazminatı ödemesini kararlaştırdı.

Diğer bölge adliye mahkemesi ise iş akdinin devamsızlık gerekçesiyle işverence feshedildiğini, bu nedenle kıdem tazminatının yanı sıra ihbar tazminatı da ödemesi gerektiği yönünde karar verdi.

Aynı konuda bölge adliye mahkemelerince iki ayrı karar verilmesi üzerine uyuşmazlığın giderilmesi istemiyle dosya Yargıtay'a intikal etti. Uyuşmazlığı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi giderdi.

"MAHKEME BİZİ HAKLI BULDU"

R. ve Z.'nin ağabeyi Hatun Ç. ise, “Konuşup anlaşabilmek için fabrikaya gittim ben. Konuyu anlattım, kardeşlerimin o söyledikleri yere gidemeyeceğini söyledim. Daha sonrasında fabrikadan da bize ters cevap gelince avukatımızla birlikte mahkemeye başvurduk. Ve sonunda da haklarımızı aldık.” diye konuştu.

DAVA 2 YIL SÜRDÜ

Ailenin avukatı Nadi Şafak, yerel mahkemeden davayı hem kıdem hem de ihbar şeklinde kazandıklarını açıkladı.

"Biz bu kararlar arasındaki içtihat farklılığının giderilmesi adına Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu'na başvurduk. Başkanlar Kurulu işçilerin hem kıdem hem de ihbara hak kazanabilecekleri yönünde karara hükmetti." diyen Şafak, "Ardından bu uyuşmazlığın giderilmesi doğrultusunda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne gönderilen dosyada Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş sözleşmeni işçi tarafından eylemli şekilde feshedildiğini kanaat getirdi." dedi.

Bir işçiye sağlanan servis uygulamasının işçinin yazılı onayı ve R.sı olmaksızın güzergah ve saatinin değiştirilmesi sonrası işçinin hem kıdeme hak kazanabildiğini hem de işçi sözleşmesini haklı sebeple feshedilebildiğinin altını çizen Şafak, "İşçilerden H.Ç. için hem kıdem hem de ihbar hakkına sahip olmuşken diğer kardeş R.Ç. için ise sadece kıdeme hak kazandı. Bu da Bölge Adliye Mahkemesi'nin içtihat farklılığından kaynaklandı. Emsal teşkil eden ve 2021'in Ağustos ayında başlayan davamız 2023 yılının başında neticelenmiş oldu.” dedi.

İHA