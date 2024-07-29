  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. İTO en çok aranan çalışan profilini açıkladı

İTO en çok aranan çalışan profilini açıkladı

İTO en çok aranan çalışan profilini açıkladı
Güncelleme:

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Stratejik Araştırmalar Merkezi “istihdam” raporunu yayınladı. Raporda, mavi yakalı çalışan ihtiyacına ve maaş değişimlerine vurgu yapıldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Stratejik Araştırmalar Merkezi “istihdam” raporunu yayınladı.

İstanbul Ticaret Odası Stratejik Araştırmalar Merkezi (İTOSAM) tarafından yayınlanan istihdam raporunda, “İstihdam anketinden elde edilen sonuçlara göre, firmalarda ciddi düzeyde bir ilave çalışan ihtiyacı bulunmaktadır. Rapor için gerçekleştirilen mülakat çalışmasına katılan bir imalat sanayi şirketi ‘kalifiye (mavi yakalı) personel’ ve ‘vasıflı usta’ bulmanın çok zor olduğunu, kriterleri gevşetmeye başladıklarını ifade etmektedir. Öyle ki usta kaynakçı 10 yıllık bir bankacıdan daha yüksek maaş almaktadır” değerlendirmesi yapıldı.

İTOSAM’ın “İstihdamı Kazanmak: Firmaların Çalışan İstihdamında Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri” raporunda, Türkiye'nin kapsayıcı bir ekonomik kalkınma serüveni için daha nitelikli ve dengeli bir istihdam piyasasına ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Rapora göre mavi yakalı çalışan istihdamında yaşanan sorunlar arasında teknik eğitim sistemindeki yapısal sorunlar ve imaj-statü problemleri ön planda bulunuyor. Beyaz ve gri yakalı çalışanlarda ise yükseköğretim sistemindeki yapısal sorunlar ve teknolojik açık öne çıkıyor.

İstanbul’un Türkiye’deki toplam istihdamın yüzde 20’sini barındırdığına dikkat çekilen istihdam raporunda, işveren tarafından ilan edilmiş ve doldurulmayı bekleyen “açık işlerde” mavi yakalı mesleklerin ciddi bir hakimiyeti olduğu görülüyor.

Raporda, temelde zanaatkarlar, operatörler ve montajcılardan oluşan orta vasıflı mavi yakalı mesleklerdeki ‘açık iş’ payının işsiz payından daha yüksek olduğu belirtilerek, “İş beğenmeme olgusunun ülkemizde temelde bu mesleklerde yaşandığı söylenebilir. Bu mesleklerde özel olarak yaşanan sorunlar arasında ise mesleki eğitimdeki yapısal sorunlar, imaj-statü problemleri ve organizasyonel sorunlar yer almaktadır” tespiti yapıldı.

“Mavi yakalı çalışan ihtiyacı süreklilik arz ediyor”

Anket yapılan firmaların görüşleri rapora şöyle aktarıldı:

“Lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir firma, mavi yakalı çalışan bulmada da mevcut mavi yakalı çalışanları elde tutmada da önemli sorunlar yaşadıklarını ifade etmiştir. Firmaya göre üniversite mezunları ‘dört yıllık üniversite bitirdim, bu mavi yakalı işi nasıl yapayım’ diye bir yaklaşım içinde olma eğilimindedir. Öte yandan, firmaya göre mevcut mavi yakalı çalışanlar da yüzde 10 gibi görece ufak bir ücret farklılığı nedeniyle toplu bir şekilde başka bir firmaya kolayca geçebilmektedir. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firma ise mavi yakalı çalışan bulamadıklarını ifade etmektedir. Bu durumun özellikle İstanbul’da geçerli olduğunu ve bu nedenle üretimi belli oranda Anadolu’ya kaydırdıklarını ifade etmektedir. İmalat sektöründe faaliyet gösteren bir firma ise gençlerin (mavi yakalı) işlere ‘ilgi göstermediğini’, vasıflı mavi yakalı çalışan bulmanın zor olmasının yanı sıra yetiştirecek eleman bulmakta da ciddi sorunlar yaşadıklarını ifade etmiştir.”

“Usta kaynakçı 10 yıllık bir bankacıdan daha yüksek maaş almaktadır”

İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve ankete katılan bir başka firmanın da “kalifiye (mavi yakalı) personel ve ‘vasıflı usta’ bulmanın çok zor olduğunu, bu nedenle kriterleri gevşetmeye başladıklarını ifade ettiğinin belirtildiği raporda, şöyle devam edildi: “Dahası, işe başlayanların bir kısmının da işi ağır bulmalarından dolayı ‘üç-beş gün’ çalıştıktan sonra işi bırakıp gittiklerini belirtmektedir. Yine, vasıflı çalışanları elde tutabilmek için ‘her türlü problemlerini çözmeye’ ve olabildiğince iyi ücret vermeye çalıştıklarını belirtmektedir. Öyle ki ‘usta kaynakçı’ 10 yıllık bir bankacıdan daha yüksek maaş almaktadır. Hizmetler sektöründe faaliyet gösteren bir firma da 'teknik personel' bulmakta sıkıntı yaşadıklarını ve 'elemanların vasıf kazandıktan sonra yaptıkları ilk işin kaçmak' olduğunu ifade etmektedir. Firma vasıflı veya yetiştirilmek üzere mavi yakalı çalışan ihtiyacının süreklilik arz ettiğini belirtmektedir. Yine, başka bir firma da teknik alanlarda vasıflı eleman bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirtmektedir.”

Raporun sonuç bölümünde ise “Çalışanlar-firmalar-toplum üçgeninde ortaya çıkan bu kaybet-kaybet-kaybet sarmalının kazan-kazan-kazan iklimine çevrilebilmesi için çok boyutlu ve kapsamlı bir istihdam stratejisinin, politikasının, planının geliştirilmesi ve atılacak kısa, orta, uzun vadeli somut adımların belirlenmesi, programlanması ve atılması gerekmektedir.” denildi.

Etiketler iş görüşmesi mavi yakalı İTO rapor istatistik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Chery OMODA 5 PRO Türkiye’de Chery OMODA 5 PRO Türkiye’de Gözünün önünde otomobilini böyle çaldılar Gözünün önünde otomobilini böyle çaldılar Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'ın yeni tarzına eleştiri yağmuru Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'ın yeni tarzına eleştiri yağmuru E-5'te şaşkına çeviren olay: Ameliyat önlüğüyle metrelerce yürüdü E-5'te şaşkına çeviren olay: Ameliyat önlüğüyle metrelerce yürüdü Brezilya'nın Zehra Güneş'i Sultanlar Ligi'ne transfer oldu Brezilya'nın Zehra Güneş'i Sultanlar Ligi'ne transfer oldu İstanbul'da Ortaköylü kumpircilerin Prens Selmanlı şovuna ceza yağdı İstanbul'da Ortaköylü kumpircilerin Prens Selmanlı şovuna ceza yağdı Karavan değil, havavan: Türk mucit F-16'dan esinlenerek üretti Karavan değil, havavan: Türk mucit F-16'dan esinlenerek üretti TBMM'de yine kavga: ''Sahipsiz köpekler'' sözü ortalığı karıştırdı TBMM'de yine kavga: ''Sahipsiz köpekler'' sözü ortalığı karıştırdı Marmara için kabus alarmı: Mide bulandıran müsilaj geri dönüyor Marmara için kabus alarmı: Mide bulandıran müsilaj geri dönüyor Prof. Dr. Okan Tüysüz'den Bingöl, Bursa, İstanbul ve Tunceli için ''büyük deprem yaklaşıyor' uyarısı Prof. Dr. Okan Tüysüz'den Bingöl, Bursa, İstanbul ve Tunceli için ''büyük deprem yaklaşıyor' uyarısı
İstanbul'da yolcu uçağında panik: Hamile yolcu düşük yaptı İstanbul'da yolcu uçağında panik: Hamile yolcu düşük yaptı Geri sayım başladı: Süper Lig'te Talisca bombası her an patlayabilir Geri sayım başladı: Süper Lig'te Talisca bombası her an patlayabilir İsrail'den Erdoğan'a skandal tehdit : ''Saddam'ın izinden gidiyor'' İsrail'den Erdoğan'a skandal tehdit : ''Saddam'ın izinden gidiyor'' Kırmızı bültenli 3 şüpheli daha Türkiye'de yakalandı Kırmızı bültenli 3 şüpheli daha Türkiye'de yakalandı TFF çalışanından olay itiraf: ''Hamit Altıntop bana bahis oynattı'' TFF çalışanından olay itiraf: ''Hamit Altıntop bana bahis oynattı'' Said-i Nursi’nin öğrencisi: ''Risale-i Nur toplatılmalı'' Said-i Nursi’nin öğrencisi: ''Risale-i Nur toplatılmalı'' Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti İzmir açıklarında teknede can pazarı... Önce yangın sonra patlama İzmir açıklarında teknede can pazarı... Önce yangın sonra patlama 20 kilo veren Berguzar Korel beyaz mayosuyla adeta şov yaptı 20 kilo veren Berguzar Korel beyaz mayosuyla adeta şov yaptı Maliye lüks araç sahiplerinin peşine düştü Maliye lüks araç sahiplerinin peşine düştü