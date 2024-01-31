Kargo devi binlerce çalışanını işten çıkaracak

Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan UPS "tasarruf" yapmak amacıyla 12 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

UPS, 2023'ün dördüncü çeyreğinde gelirinde yüzde 7,8'lik bir azalma yaşandığını açıkladı. Yıllık bazda gelirinde ise yüzde 9,3'lük bir düşüş görüldü.

Şirketin net karı yüzde 53 azalarak 1,61 milyar dolara geriledi. UPS, maliyet tasarrufu amacıyla 12 bin kişiyi işten çıkararak 1 milyar dolarlık bir tasarruf hedefliyor.

UPS, 2023'ün dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 azalarak yaklaşık 24,9 milyar dolara geriledi. Şirketin bu dönemde 25,4 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyordu, ancak gerçekleşen rakam bu beklentinin altında kaldı.

UPS'nin geçen yıl genelindeki toplam geliri, yıllık bazda yüzde 9,3 azalarak 90,9 milyar dolar olarak hesaplandı. Şirketin net karı da 2023'ün son üç ayında yüzde 53 azalarak 1,61 milyar dolara geriledi. 2022'nin dördüncü çeyreğinde UPS, 3,4 milyar dolar net kar açıklamıştı.

2023 yılında UPS, toplamda 6,7 milyar dolar net kâr elde etti. Bir önceki yılın aynı döneminde 3,96 dolar olan şirketin hisse başına kârı, 2023'ün ilgili döneminde 1,87 dolara düştü. Geçen yılın son çeyreğinde, UPS'in hem yurt içi hem de uluslararası nakliye hacimlerinde bir azalma yaşandı.