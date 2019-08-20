Memurdan zam eylemi: Cüzdan bıraktılar !

Memur-Sen, 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin sözleşmesinde müzakerelerin son gününde 2 saatlik iş bırakma eylemi yaptı. Ancak eylem sadece Ankara’da ve mesai saatinin bitimine yakın saat 15.00’te gerçekleştirildi. KESK, “Saat 15.00’te iş bırakma olmaz. Yüreğiniz yetiyorsa yarından itibaren istediğiniz gün sayısı kadar iş bırakmaya hazırız” çağrısı yaptı.

Hükümetin 2020 için yüzde 4+4, 2021 için de yüzde 3+3 olan ikinci teklifini kabul etmeyen Memur-Sen yeni teklif istemişti. Ayrıca hakeme başvuru süresinin kısaltılarak, müzakerelerin 2 gün daha devam etmesini önermişti. Ancak Memur-Sen’in bu tekliflerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yanıt vermedi. Bunun üzerine Memur-Sen dün saat 15.00’te iş bıraktı. Ancak Memur-Sen’in 2 saatlik iş bırakma eylemi sadece Ankara’da gerçekleştirildi. Ayrıca iş bırakma eyleminin 17.00 olan mesai saatinin bitimine çok az bir süre gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Memur-Sen sürekli sosyal medyadan Ankara’daki işyerlerinden iş bırakan memurların görüntülerini paylaştı. Sonrasında da Memur-Sen saat 17.00’de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde “Boş kalırsa eylem, doldurulursa bayram” sloganı ile “cüzdan bırakma” eylemi gerçekleştirdi.

Ayrıca Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, dün öğle saatlerinde, “2020/2021 için masadan toplamda 20 puan gelmedikçe imza atılmayacak” dedi.

Ankara ile sınırlanmamalı

Sözleşme görüşmelerinde bugün Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvuru süreci başlayacak. Başvuru için 3 gün süre var. Sonrasında da hakem kurulu 28 Ağustos’a kadar karar verecek.

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, Memur-Sen’in memnuniyetsizliğini iktidarı incitmeden dile getirdiğine işaret ederek, “Buçuk Ali’nin yaptığı iş bırakma eylemi de tam olmadı. Yandaş konfederasyon kıvırmaya, sözde toplu sözleşmeyi imzalamaya çalışmakta ancak ne yapacağını bilemiyor, yarım yamalak Ankara ile sınırlı iş bırakma kararı alıyor. Yandaş konfederasyona sesleniyoruz: Ali Cengiz oyunlarına gerek olmadığını, Ankara iliyle sınırlı tutulan iş bırakma kararının genel greve dönüştürülmesi sartıyla koşulsuz ve şartsız destek vereceğimizi ilan ediyoruz” diye konuştu.

Memur açlık sınırında

KESK, hükümetin teklifini tüm yurtta ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde protesto etti. KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz, “Biz iktidardan sadaka istemiyoruz, emeğimizin karşılığını istiyoruz, alınterimizi istiyoruz. Sermayeye halkın bütçesi peşkeş çekilirken, 3-5 yandaşa peşkeş çekilirken Hazine’de para var ama çalışanlara gelince Hazine’de bir şey yok. Hani Türkiye dünyanın 17. büyük ekonomisiydi? 17. büyük ekonomide kamu emekçileri yoksulluk sınırının, açlık sınırının altında mı yaşar? Var mı böyle bir ülke?” dedi. Gürbüz, enflasyonun yüzde 30 olduğuna işaret ederek, hükümetin teklifleri ile kamu emekçisiyle “alay ettiğini” söyledi.

Kamu emekçilerinin önemli bir bölümünün açlık sınırında yaşadıklarına işaret eden Gürbüz, masada 3600 ek gösterge, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, sözleşmelilere kadro gibi önerilerden hiçbirisinin konuşulmadığını da vurguladı. Gürbüz, Memur-Sen’in saat 15.00’teki iş bırakma kararını da eleştirerek, “Saat 15.00’te iş bırakma olmaz. Yüreğiniz yetiyorsa istediğiniz gün sayısına kadar iş bırakmaya hazırız. Buradan açıkça ilan ediyoruz” dedi.