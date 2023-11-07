Özel sektörde yeni yıl maaş zamları belli olmaya başladı

Yeni yıl için geri sayım başlarken milyonlarca asgari ücretli, memur ve emekli yeni yıl maaş zammını beklerken aynı bekleyiş özel sektörde de yaşanıyor. Peki özel sektör yeni yıl zammına yönelik planlamasını hangi orana göre yapacak ? İşte masadaki zam oranı...

Mercer Türkiye CEO’su Dinçer Güleyin, gelecek yıl için enflasyon hedefinin yüzde 33 ila 40 olması sebebiyle şirketlerin gelecek yıla yönelik yüzde 50 seviyesinde bir ücret artışı planladığını belirterek, “Yani hedefin üzerinde bir zam için çalışılıyor, kurumlar şimdilerde 2024 bütçelerini yüzde 50 ücret artışına göre yapıyor” dedi.

Dünya gazetesinden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre yetenek açığının dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok ciddi bir sorun olduğunu söyleyen Güleyin'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

“Ücret zamlarından bağımsız, ücret hareket hızı inanılmaz arttı. Açıklanan enflasyon ile yaşanan enflasyon arasında ciddi bir fark olduğu için şirketler artık maaş zammında açıklanan enflasyon rakamlarını esas almamaya başladı. Son bir senedir en önemli parametre asgari ücret artış oranı oldu. Somut örnek vereyim, brüt asgari ücret son bir senede yüzde 100 arttı, şirketlerin son bir yıllık artışı ise yüzde 97’lerde. Gelecek yıl için enflasyon hedefi yüzde 33 ila 40 iken şirketler gelecek yıl için yüzde 50 seviyesinde bir ücret artışı planlaması içindeler. Yani hedefin üzerinde bir zam için çalışılıyor, kurumlar şimdilerde 2024 bütçelerini yüzde 50 ücret artışına göre yapıyor.”

Güleyin şirketlerin insan kaynakları açısından içinde bulunduğu durumu da şöyle anlattı:

“Belirsizliğin arttığı, öngörülebilirliğin zorlaştığı bir süreç içindeyiz. Bu bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Siyasi çalkantılar, savaşlar tüm şirketlerin mevcut işlerine bir daha bakmasını gerektirdi.

Gelecek ile ilgili stratejileri 3-5 yıldan, şu ana geri çekti. Bazı işler ikinci plana atıldı, yeni iş alanlarına konsantre olunmaya başlandı ya da şirketler mevcut işlerine devam edebilmek için neler yapmaları gerektiğine odaklandılar. Bütün bu gelişmeler getirdi yine merkeze insanı koydu. Ama gelişmeler yeni beceri setleri gerekliliğini de ortaya çıkardı.

Şirketler bugünkü ve gelecek işleri için ihtiyaç duydukları beceri setlerinin ne olduğunu ve bunlara ne kadar sahip olduğunu öğrenme ihtiyacına girdi, şimdi gündem bu. Müthiş bir yetenek kıtlığı var; sadece Türkiye ‘de değil tüm dünyada. Bazı ihtiyaçlar var ama bu ihtiyaçları karşılayacak yetenek havuzu tüm şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayacak derinlikte değil. Burada bir mücadele başladı. Genç jenerasyonun beklentileri, şirketlerin beklentileri, bunlar hep değişti…”

Dünya Gazetesi