SGK'nın yersiz ödenen maaşlar için harekete geçti, yanlış dilekçe verenler de kapsamda!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren SGK hamlesi gündemde! Şartları sağlamadığı belirlenen emeklilerin maaşları kesilirken, ödenen paralar faiziyle geri isteniyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, maaşı kesilenlerin yeniden aylık bağlatabilmesi için "yeni dilekçe" zorunluluğuna dikkat çekti. Yanlış statüden bağlanan aylıklar, prim borçları ve Anayasa Mahkemesi'nin "kurum hatası" kararına dair tüm detaylar haberimizde...

Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik sonrası yapılan incelemelerde prim, yaş veya sigortalılık süresi gibi kriterleri aslında taşımadığı belirlenen binlerce kişinin aylığını kesmeye başladı. "Yersiz ödeme" kapsamına alınan bu maaşların faiziyle geri istenmesi, emeklileri ciddi bir mali yükle karşı karşıya bırakıyor.

Emeklilik dilekçesi verildiğinde sistem tarafından onaylanan ancak sonradan yapılan denetimlerde (sahte sigortalılık, yanlış hizmet birleştirmesi vb.) hata tespit edilen dosyalar için SGK düğmeye bastı. 4/1-a (SSK), 4/1-b (Bağ-Kur) ve 4/1-c (Emekli Sandığı) statüsündeki tüm emekliler inceleme altında.

Maaş Kesilince Ne Yapılmalı?

"Yeni Dilekçe" Şartı SGK Uzmanı İsa Karakaş, maaşı kesilen sigortalılar için sürecin henüz bitmediğini belirtti. Eğer hata tespit edildiğinde aslında emeklilik şartları (eksik primin sonradan tamamlanması gibi) oluşmuşsa, maaşın tekrar bağlanması mümkün. Ancak burada kritik bir kural var: Şartlar tamamlandığı an sigortalının mutlaka yeni bir tahsis dilekçesi vermesi gerekiyor. Yeni aylık, bu dilekçenin verildiği tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılıyor.

Yanlış Statü ve "Sülüs" Kuralı

Bazen hatalar sigortalıdan değil, kurumun yanlış statü üzerinden (örneğin Bağ-Kur yerine yanlışlıkla SSK) işlem yapmasından kaynaklanabiliyor. Bu durumda izlenen yollar şunlar:

Hizmet Borcu Varsa: Geçmiş prim borçları emeklilik hakkını tamamen öldürmüyorsa maaş kesilmiyor.

1/3 Kesintisi: Borç tutarı, emekli maaşının üçte biri oranında her ay kesilerek kurum tarafından tahsil ediliyor.

Anayasa Mahkemesi "Mağdur Etmeyin" dedi

2021 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından alınan karar, SGK’nın kendi hatalarından dolayı vatandaşı mağdur etmemesi gerektiğini hükme bağladı. Buna rağmen, ileride büyük borçlarla karşılaşmamak için emeklilik başvurusu öncesinde hizmet dökümlerinin ve prim günlerinin uzmanlar eşliğinde kontrol edilmesi hayati önem taşıyor.

