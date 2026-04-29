  SGK'nın yersiz ödenen maaşlar için harekete geçti, yanlış dilekçe verenler de kapsamda!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren SGK hamlesi gündemde! Şartları sağlamadığı belirlenen emeklilerin maaşları kesilirken, ödenen paralar faiziyle geri isteniyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, maaşı kesilenlerin yeniden aylık bağlatabilmesi için "yeni dilekçe" zorunluluğuna dikkat çekti. Yanlış statüden bağlanan aylıklar, prim borçları ve Anayasa Mahkemesi'nin "kurum hatası" kararına dair tüm detaylar haberimizde...

Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik sonrası yapılan incelemelerde prim, yaş veya sigortalılık süresi gibi kriterleri aslında taşımadığı belirlenen binlerce kişinin aylığını kesmeye başladı. "Yersiz ödeme" kapsamına alınan bu maaşların faiziyle geri istenmesi, emeklileri ciddi bir mali yükle karşı karşıya bırakıyor.

Emeklilik dilekçesi verildiğinde sistem tarafından onaylanan ancak sonradan yapılan denetimlerde (sahte sigortalılık, yanlış hizmet birleştirmesi vb.) hata tespit edilen dosyalar için SGK düğmeye bastı. 4/1-a (SSK), 4/1-b (Bağ-Kur) ve 4/1-c (Emekli Sandığı) statüsündeki tüm emekliler inceleme altında.

Maaş Kesilince Ne Yapılmalı?

"Yeni Dilekçe" Şartı SGK Uzmanı İsa Karakaş, maaşı kesilen sigortalılar için sürecin henüz bitmediğini belirtti. Eğer hata tespit edildiğinde aslında emeklilik şartları (eksik primin sonradan tamamlanması gibi) oluşmuşsa, maaşın tekrar bağlanması mümkün. Ancak burada kritik bir kural var: Şartlar tamamlandığı an sigortalının mutlaka yeni bir tahsis dilekçesi vermesi gerekiyor. Yeni aylık, bu dilekçenin verildiği tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılıyor.

Yanlış Statü ve "Sülüs" Kuralı

Bazen hatalar sigortalıdan değil, kurumun yanlış statü üzerinden (örneğin Bağ-Kur yerine yanlışlıkla SSK) işlem yapmasından kaynaklanabiliyor. Bu durumda izlenen yollar şunlar:

Hizmet Borcu Varsa: Geçmiş prim borçları emeklilik hakkını tamamen öldürmüyorsa maaş kesilmiyor.
1/3 Kesintisi: Borç tutarı, emekli maaşının üçte biri oranında her ay kesilerek kurum tarafından tahsil ediliyor.

Anayasa Mahkemesi "Mağdur Etmeyin" dedi

2021 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından alınan karar, SGK’nın kendi hatalarından dolayı vatandaşı mağdur etmemesi gerektiğini hükme bağladı. Buna rağmen, ileride büyük borçlarla karşılaşmamak için emeklilik başvurusu öncesinde hizmet dökümlerinin ve prim günlerinin uzmanlar eşliğinde kontrol edilmesi hayati önem taşıyor.

İsa Karakaş'ın yazısının tamamı için...

Bu Haberleri Kaçırma...

Afra Saraçoğlu hakkında bomba aşk iddiası! Kopenhag tatilindeki sır isim ortaya çıktı!
Afra Saraçoğlu hakkında bomba aşk iddiası! Kopenhag tatilindeki sır isim ortaya çıktı!
Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edilen yalının sahibi ortaya çıktı
Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edilen yalının sahibi ortaya çıktı
Japon devinden Türkiye'ye dev yatırım: Motosiklet fabrikasında üretim başladı
Japon devinden Türkiye'ye dev yatırım: Motosiklet fabrikasında üretim başladı
Gülistan Doku soruşturmasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: ''Savcıya her şeyi anlatırım''
Gülistan Doku soruşturmasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: ''Savcıya her şeyi anlatırım''
Baharın ortasında resmen kış geliyor: Meteoroloji uzmanından kar uyarısı
Baharın ortasında resmen kış geliyor: Meteoroloji uzmanından kar uyarısı
Fenerbahçe'de Tedesco sonrası teknik direktör adayları belli oldu
Fenerbahçe'de Tedesco sonrası teknik direktör adayları belli oldu
Şehir merkezine inen domuz dehşet saçtı: Yaralılar var!
Şehir merkezine inen domuz dehşet saçtı: Yaralılar var!
Muhteşem Yüzyıl efsanesi geri dönüyor; başrolde sürpriz bir isim var!
Muhteşem Yüzyıl efsanesi geri dönüyor; başrolde sürpriz bir isim var!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İlyas Salman’dan kendisine ''çirkin'' diyen takipçisine tokat gibi yanıt İlyas Salman’dan kendisine ''çirkin'' diyen takipçisine tokat gibi yanıt Nesli tükenmek üzereydi... Bolu'da doğa yürüyüşü sırasında tesadüfen görüldüler! Nesli tükenmek üzereydi... Bolu'da doğa yürüyüşü sırasında tesadüfen görüldüler! Üniversiteli kız öğrencilere yönelik skandal ''kim daha seksi'' oylamasına istenen ceza belli oldu Üniversiteli kız öğrencilere yönelik skandal ''kim daha seksi'' oylamasına istenen ceza belli oldu Mauro Icardi, China Suarez İstanbul'un altın kumsalında aşka geldi Mauro Icardi, China Suarez İstanbul'un altın kumsalında aşka geldi Tünelde dehşet aları! 7 kişinin yaralandığı kafa kafaya kaza anı kamerada Tünelde dehşet aları! 7 kişinin yaralandığı kafa kafaya kaza anı kamerada Genç oyuncudan korkutan haber: Kalbi durdu, yoğun bakıma kaldırıldı! Genç oyuncudan korkutan haber: Kalbi durdu, yoğun bakıma kaldırıldı! Gökyüzünden gelen davetsiz sürpriz misafir masaya konunca ne yapacaklarını şaşırdılar Gökyüzünden gelen davetsiz sürpriz misafir masaya konunca ne yapacaklarını şaşırdılar İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Genç kadını yumruklayıp yardım etmek isteyenlere saldırdı İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Genç kadını yumruklayıp yardım etmek isteyenlere saldırdı TOKİ'nin İstanbul'daki sosyal konut kurası için skandal iddiaya jet açıklama! TOKİ'nin İstanbul'daki sosyal konut kurası için skandal iddiaya jet açıklama! Diyarbakır’da kayıp olarak aranan 3 yaşındaki minik Yazgül boş arazide uyurken bulundu! Diyarbakır’da kayıp olarak aranan 3 yaşındaki minik Yazgül boş arazide uyurken bulundu!
Sahnelerin sevilen ismi Melike Şahin'den büyük sürpriz! Sahnelerin sevilen ismi Melike Şahin'den büyük sürpriz! Dünya'da sadece Türkiye'de yaşayan eşsiz canlının göçü için 7/24 nöbet başladı! Dünya'da sadece Türkiye'de yaşayan eşsiz canlının göçü için 7/24 nöbet başladı! Ehliyetsiz trafik canavarının park oyununu polis dronu bozdu! Ehliyetsiz trafik canavarının park oyununu polis dronu bozdu! İstanbul'da intikam siparişi isyan ettirdi: ''Sinirden oturup yedim!'' İstanbul'da intikam siparişi isyan ettirdi: ''Sinirden oturup yedim!'' Bahara veda edin! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağışlar geri geliyor Bahara veda edin! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağışlar geri geliyor Müjdat Gezen’den Ahmet Hakan’a çok sert ''vantilatör'' yanıtı: Sahneden boş koltuğa konuştu! Müjdat Gezen’den Ahmet Hakan’a çok sert ''vantilatör'' yanıtı: Sahneden boş koltuğa konuştu! Paylaşımları tepki çeken AK Partili Furkan Bölükbaşı'na haciz yağmuru! Paylaşımları tepki çeken AK Partili Furkan Bölükbaşı'na haciz yağmuru! Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sürpriz iddia: AK Parti sandığa rötar mı yaptıracak ? Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sürpriz iddia: AK Parti sandığa rötar mı yaptıracak ? Berdan Mardini'den ''deli misin'' diyenlere inat memleketi Mardin'e 10 milyon dolarlık çılgn yatırım Berdan Mardini'den ''deli misin'' diyenlere inat memleketi Mardin'e 10 milyon dolarlık çılgn yatırım Ekranların sevilen dizisi için karar verildi: Sezon finali belli oldu, yeni sezon yolda! Ekranların sevilen dizisi için karar verildi: Sezon finali belli oldu, yeni sezon yolda!