Sokak röportajında hem ağladı hem de ağlattı!

HalkTV muhabirinin sokak röportajında doğalgaz faturası sorulan vatandaş, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Gar emeklisi olduğunu ifade eden vatandaş 6 aydır et yemediğini söyledi.

Sokak röportajında mikrofon uzattığı vatandaş, doğalgaz faturası ile ilgili sorulan soruya gözyaşları içinde yanıt verdi. "Doğalgazı ödersem, bunun elektriği var suyu var, yönetici parası var” diyen emekli vatandaş, geriye 300 lirasının kaldığını belirtti.

Halk TV'den Gül Gündüz'ün haberine göre 460 liralık doğalgaz faturasını ödemek için sıra bekleyen vatandaş "Isınabildiniz mi?" sorusuna ise verecek cevap bulamadı. "Bunu ödesem, elektriği var, suyu var, yönetici parası var" diyen Fuat İşgören "Daha yapacak bir şeyim kalmadı. Sobaya döneceğim. Nasılsa devlet kömür veriyor" diye konuştu.

UCUZ SEBZE İÇİN PAZARLARI DOLAŞIYOR

Fuat İşgören adlı emekli vatandaş, 66 yaşında olduğu için herhangi bir işte çalışamadığını ifade etti. Aynı zamanda hasta annesine de bakan İşgören, ucuz gıda bulabilmek için dolaştığını söyledi.

Her geçen yıl bir öncekini aradıklarını söyleyen İşgören, altı aydır et, tavuk yemediğini, ucuz sebze bulmak için, Yeşilköy'den Çekmece'ye cuma pazarına gittiğini anlattı.