 TÜİK Mart ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı; 15,6 milyon barajı aşıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, Türkiye genelinde ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 1,8 oranında artış göstererek 15,6 milyon seviyesini geride bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomi ve iş dünyasının yakından takip ettiği Mart ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri verilerini kamuoyuna duyurdu. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde ücretli çalışan sayısı yıllık bazda %1,8 oranında bir yükseliş kaydederek 15,6 milyon seviyesini geride bıraktı.

İstihdamda Pozitif Seyir Devam Ediyor

Mart ayı istatistikleri, iş gücü piyasasındaki büyüme eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu. Bir önceki yılın aynı ayı ile kıyaslandığında yaşanan %1,8'lik artış, ekonomideki ücretli çalışan kapasitesinin genişlediğine işaret ediyor. Toplam çalışan sayısının 15,6 milyonun üzerine çıkması, istihdamdaki canlılığın korunduğunu gösteriyor.

Mart Ayı Verileri Ne Anlatıyor?

TÜİK'in yayımladığı bu güncel veriler, Mart ayı itibarıyla Türkiye ekonomisindeki çalışan profilinin temel göstergelerini oluşturuyor. 15,6 milyonu aşan ücretli çalışan sayısı, hem kamu hem de özel sektördeki genel istihdam performansının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Ücretli Çalışan İstatistikleri, Mart 2026

Ücretli çalışan sayısı yıllık %1,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 320 bin 850 kişi iken, 2026 yılı Mart ayında 15 milyon 601 bin 250 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %2,7 azaldı, inşaat sektöründe %6,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %3,5 arttı.

Ücretli çalışanlar, Mart 2026 (Bin kişi)

Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Mart 2026

Ücretli çalışan sayısı aylık %0,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Mart ayında bir önceki aya göre %0,1 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Mart ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,3 azaldı, inşaat sektöründe %0,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,2 arttı.

Ücretli çalışanların aylık değişim oranları (%), Mart 2026

Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları (%), Mart 2026