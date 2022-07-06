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Türk pilotlara transfer yasağı

Türk pilotlara transfer yasağı

SHGM yabancı havayolu şirketlerinde çalışmak isteyen Türk pilotlarının başvurularının en az 6 ay süreyle kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Yaz sezonu ile birlikte havayolu şirketlerinin ekip planlaması, uçuş operasyonlarının aksamaması ve uçuş güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi için SGHM, ekip geçişleri yönetmeliğinde bazı maddeleri değiştirdi.

Kurumun resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmede başta Türk pilotlar olmak üzere kabin ekiplerinin yabancı havayolu şirketlerine geçişi zorlaştırıldı.

Değişen maddeye göre, uçuş ekiplerinin bağlı bulundukları havayolu şirketlerinden izin belgesi olmaksızın ayrılarak yabancı havayolu şirketlerinde katılmak isteyen uçuş ekiplerinin geçiş için başvuruları en az 6 ay süreyle kabul edilmeyecek.

Etiketler Türk pilotlar pilot SHGM
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