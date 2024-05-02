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Türkiye fazla mesaide Avrupa'yı 4'e katladı

Türkiye fazla mesaide Avrupa'yı 4'e katladı
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Türkiye'nin "iş hayatı" istatistikleri acı bir rekoru daha kırdığımızı gözler önüne serdi. Son verilere göre Türkiye fazla mesai liginde Avrupa'yı 4'e katladı.

Türkiye'deki ücretli kesim, artan enflasyon, düşük ücretler ve yüksek vergi yükü altında zorlu bir durumla karşı karşıya. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporuna göre, Türkiye haftalık çalışma saatleri açısından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çin ve Hindistan'ın ardından en uzun çalışma saatlerine sahip dördüncü ülke konumunda. Türkiye'de işçi kesimi haftada ortalama 43.3 saat çalışıyor.

Avrupa Birliği istatistik ofisi Eurostat verilerine göre, 2023 yılında AB ülkelerinde çalışanların yüzde 7.1'i haftada 49 saat ve üzerinde çalıştı. Türkiye'de ise fazla mesai yapanların oranı, AB ortalamasını neredeyse 4'e katladı.

Sözcü’den Tolga Uğur’un haberine göre, Eurostat'ın Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan verilere göre, Türkiye'deki çalışanların yüzde 27.2'si haftada 49 saat ve üzerinde çalışıyor. Bu da her dört çalışandan birinin uzun mesailer yapmak zorunda olduğu anlamına geliyor.

Türkiye'nin ardından en uzun mesailerin görüldüğü ülkeler arasında İzlanda ve Yunanistan da bulunuyor. İzlanda'da çalışanların yüzde 13.8'i, Yunanistan'da ise yüzde 11.6'sı 49 saat ve üzerinde çalışıyor.

 

Sözcü

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