Uzman isim uyardı: Emeklilik hayaliniz suya düşebilir!

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik hayali kuran çalışanları madde madde uyararak "SSK'dan emekli olamayabilirsiniz" dedi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli olmak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdursun, "Ortağı olduğunuz şirkette kurallara uygun SSK'lı değilseniz, SSK günleriniz Bağ-Kur'a aktırılır. SSK'dan emekli olamayabilirsiniz" uyarısında bulundu.



Özgür Erdursun sosyal medyadan şu uyarılarda bulundu:

"EYT'de SSK'dan emekli olmak Bağ-Kur'a göre daha avantajlıdır. Daha az günle emekli olur daha yüksek emekli aylığı alırsınız. Eksik günlerinizi nasıl tamamlayabilirsiniz, isteğe bağlı sigorta primi ödeyecekseniz 1260 güne dikkat etmeniz gerekir.

Son 2520 gün içinde hangi statüden (SSK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Banka Sandığı) daha fazla prim gününüz varsa o statüden emekli olursunuz.

SSK'dan emekli olacağım diye çalışmadan sağda solda kendisini sigortalı olarak gösterenler sahte sigortalılık ve emeklilik iptali riski ile karşılaşabilirler.

Ortağı olduğunuz şirkette kurallara uygun SSK'lı değilseniz, SSK günleriniz Bağ-Kur'a aktırılır. SSK'dan emekli olamayabilirsiniz.

8.02.2011 tarihine kadar şirket ortaklığınız varsa, ortak olduğunuz şirket dışında başka bir işyerinde çalışmalarınız olsa dahi bu günler Bağ-Kur'a geçer.

1.10.2008 öncesi ortak olduğunuz şirkette öncelikle işçi olarak SSK'lı çalışmaya başlamanız var, daha sonra şirket ortağı olmuşsanız sorun yaşamazasınız aksi halde SSK günleriniz Bağ-Kur'a geçer.

Ödenmeyen Bağ-Kur günlerini ihya yapıp ödemek isteyenler, emeklilik için eksik günü kadar değil silinen sürenin tamamını ödemek zorundadırlar.

Eksik günlerini tamamlamak için 1 gün dahi yurtdışı borçlanması yaparak emekli olanlar, yurtdışında çalışırlarsa, işsizlik maaşı ya da sosyal yardım alırlarsa Türkiye'den emekli aylığı alamazlar. Şirket ortağı olarak prim ödeyerek bu sorunu çözebilirsiniz.

Kendi adınıza işyeri ya da şirket ortaklığı varsa ve o dönemde Bağ-kur primlerinizi ödemediğiniz için silinmiş ise o günlere ayrıca Doğum-Askerlik gibi borçlanma yapamazsınız.

Emekliliğinizi hak etmiş olsanız bile yüksek primle çalışıyorsanız 2024'de emekli olmak mı, bir süre daha çalışmak mı sizin için avantajlı olur fayda maliyet analizi yapmalısınız.

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları emeklilik için 1260 günden daha az eksikleri varsa şirket ortağı olarak avantajlı emekli olabilirler."