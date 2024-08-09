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Darphane altın üretimini durdurdu mu?

Darphane altın üretimini durdurdu mu?
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Darphane'nin çeyrek ve gram altın üretimini durdurduğu iddialarını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "22 ayar Cumhuriyet altınlarının (çeyrek, yarım, tam ve benzeri) üretiminde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Çeyrek ve gram altın üretimi, Bakanlık tarafından kuruluş/üretim izni verilen rafinerilerce devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

 

AA

Etiketler darphane altın üretimi
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