DenizBank ve ENBD, Eren Holding ile 400 Milyon Dolarlık krediye imza attı

DenizBank, hissedarı Emirates NBD (ENBD) liderliğinde Eren Holding ile toplam 5 yıl vadeli ve 400 Milyon Dolar tutarında ortak kredi (club loan) anlaşması imzaladı.

Körfez Bölgesinin en büyük bankacılık gruplarından ENBD’nin Türkiye’ye katkılarını artırmaya yönelik kararlılığını yansıtan anlaşma, uzun vade yapısı ve rekabetçi koşulları ile Eren Holding’in güçlü finansal pozisyonu ve uluslararası bankacılık çevrelerindeki itibarını da teyit ediyor. 

Anlaşmanın imza töreninde konuşan DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Eren Holding, çok sektörlü faaliyet yapısı ve uluslararası pazarlardaki konumu itibarıyla, ülkemizin sanayi ve ticaret ekosistemine önemli katkılar sağlayan, köklü kuruluşlardan biri. DenizBank olarak reel sektörün finansmana erişimini desteklemek ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yatırımları teşvik etmeyi öncelikli ele alıyoruz. Hissedarımız Emirates NBD’nin Türkiye’ye olan güveni ve yatırımlarını büyütmekteki kararlılığı da bu yöndeki motivasyonumuzu artırıyor. Eren Holding’in ana bankalarından biri olma ve ilişkilerimizi derinleştirme stratejimizle uyumlu olarak gerçekleştirdiğimiz kredi anlaşmamızın, farklı sektörlerde sürdürülebilir büyüme hedeflerini desteklerken, yatırım kapasitesini de artıracağına inanıyoruz. Kurumsal finansman alanındaki güçlü pozisyonumuzla, ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere stratejik iş birliklerimizi sürdürmeye kararlıyız” dedi. 

Eren Holding CEO’su Emir Eren ise konuyla ilgili değerlendirmesinde “Bu kredi anlaşması ile sağlanan kaynağın, faaliyette bulunduğumuz sektörlerde sürdürdüğümüz yatırımların etkinliğini artıracağına ve uzun vadeli büyüme stratejilerimizi destekleyeceğine inanıyoruz. Sağlanan uzun vadeli finansman, küresel ölçekte rekabet gücümüzü pekiştirmemize katkı sunarken, operasyonel faaliyetlerimize de ek güç kazandıracaktır. Eren Holding olarak değer üretmeyi, sürdürülebilir büyümeyi ve ülkemizin rekabet gücünü artıracak yatırımlara odaklanmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Ülkemize ve grubumuza gösterdiği güven için DenizBank ve Emirates NBD’ye teşekkür ediyoruz” dedi. 

