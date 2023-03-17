Deprem bölgesinde asgari ücrete zam yapılacak mı?

Türkiye deprem bölgesinde yaralarını sarmaya devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı afet bölgesi ilan edilen yerlerde asgari ücreti arttırmanın yollarını arıyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ardından afet bölgesindeki yaralar yapılan yardımlarla sarılmaya çalışılıyor. İş veren ve işçi için kolları sıvayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 'asgari ücret'e zam yapmanın yollarını arıyor.

Yeni rakam belli oldu

Deprem bölgesinde yer alan illerde asgari ücrete yapılacak olan zammın ardından yeni rakamın 11 bin 759 TL olması bekleniyor. Daha önce deprem bölgesi için asgari ücrete dair gündeme getirilen çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli bir açıklama yaptı. Bilgin yaptığı açıklamada, Deprem bölgesindeki iş gücü kaybının önlenmesi için işveren sigorta priminin devlet tarafından karşılanarak işverenin verdiği payın işçi maaşına, işin ücretine eklenmesi yönündeki çalışmayı son aşamaya getirdiklerini söyledi.

“Çalışmamızı son aşamaya getirdik”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, üretimin başlamasının hayatı normalleştireceğini belirtti ve açıklamalarına şu şekilde devam etti: “İlk aşamadaki sorun, iş gücü kaybı. Yani çalışan insanların, iş gücümüzün başka şehirlere gitmesi ve üretimin ihtiyaç duyduğu emeği organize edememesi. Bu konuda bizim zaten bir hazırlığımız var, onu çeşitli vesilelerle duyurdum. Çalışanlarınızın aldığı asgari ücretin üstünde onlara bir destek vermek. Bu, işveren sigorta priminin doğrudan doğruya devlet tarafından karşılanarak işverenin verdiği payın işçi maaşına, işin ücretine eklenmesi. Bu çalışmamızı son aşamaya getirdik. İlgili kuruluşlarla, Maliyeyle, diğer kurumlarla bitirdikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

Kırsa çalışma ödeneğinin devreye sokulduğunu belirten Bakan Bilgin, bunun iş organize etme kabiliyetinin ve bölgeden emeğin uzaklaşmasının önüne geçilmesine katkısının bulunduğunu da belirtti.

“Sanayi harekete geçmeden Türkiye harekete geçemez”

Bakan Bilgin, açıklamalarının devamında: “Sanayiden gelen, gelecek her türlü talebi bizim yasak mevzuatımızın sınırları içerisinde karşılamaya hazırız. Sanayi harekete geçmeden Türkiye harekete geçemez. Türkiye sanayi ile büyüyor. Son açıklanan sanayi rakamları da büyümenin devam ettiğini ve sanayiye dayalı büyümenin devam ettiğini gösteriyor. Bizim iki çıkış yolumuz var; biri sanayinin büyümesi. Ekonomiyi sürükleyecek, diğer sektörleri sürükleyecek bir etki yaratması. İkinci yolumuz da ihracat. Hadi üçüncüsünden bahsedeyim. O da turizm. Bu iki şey olmadan turizm tek başına sorunları çözemez. Bunun için işbirliği yaparak, dayanışma içerisinde depremin sorunları da dahil bütün sorunları çözeceğimizi belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.