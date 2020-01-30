Deprem bölgesinde kiraları iki katına çıkaran fırsatçılara kötü haber

Elazığ'daki depremin ardından evlerinde hasar olan vatandaşlar kiralık ev arayışına girdi. Ancak ev sahipleri kiraları iki katı oranında artırdı.

Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kanal Fırat Televizyonu canlı yayınında açıklama yaptı. Kurum, "Kira fiyatlarında olan artışın takibini yapıyoruz. Fahiş fiyat artıranlarla ilgili bakanlıklarımız, savcılıklarımız gerekli denetimleri yapıyorlar. Ben Elazığ'ın genelinde olduğunu düşünmüyorum. Belki birkaç fırsatçı çıkabilir. O fırsatçılarla ilgili gerekli işlemi yapacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin vurmasıyla birçok evin yıkılıp, hasarlı olması nedeniyle kullanılamaz hale geldiği Elazığ'da, konut sıkıntısı yaşanmaya başladı. Geçici olarak çadır, okul, cami, spor salonları ve misafirhanelerde kalanlar da kiralık ev aramaya başladı. Ancak, ev bulmanın neredeyse imkansız olduğu kentte fırsatçılık yapan birçok ev sahibi, yoğun talebin ardından kira fiyatlarını 2 katına çıkardı. Emlakçılar, fırsatçılıktan vazgeçilmesini isterken, kiralık ev arayan depremzedeler de ev sahiplerine insaflı olmaları çağrısında bulundu.

Deprem sonrası fırsatçılar iş başında: Kiralar 2 katına çıktı