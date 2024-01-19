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Dev bankadan enflasyon için dikkat çeken tahmin

Dev bankadan enflasyon için dikkat çeken tahmin
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ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’a göre Türkiye’de enflasyon beklenenden daha hızlı gerileyebilir.

Goldman Sachs’ın Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ile Afrika ekonomi analistlerinin raporu yayımlandı.

BloombergHT’nin haberine göre raporda Merkez Bankası’nın (MB) piyasadaki para arzını azaltma hızı göz önünde bulundurulduğunda, enflasyonun beklenenden daha hızlı gerileyebileceği vurgulandı.

Raporda, enflasyonun yüzde 42,6 olan öngörülere kıyasla yıl sonunda yüzde 30 seviyelerine kadar inebileceği aktarıldı.

TCMB’nin şu anki iletişimine bakıldığında, bankanın bu ay politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45’e çıkaracağı öngörüsünde bulunulan raporda, Goldman Sachs’ın politika faizine ilişkin önceki tahmininin yüzde 42,5 olduğu hatırlatıldı.

Raporda, enflasyonun, piyasaların fiyatladığından daha hızlı gerilemesiyle bankanın politika faizini yıl ortasında indirmeye başlayabileceği, bunu da lira üzerinde baskı oluşmadan yapabileceği kaydedildi.

TÜİK ve ENAG’ın enflasyon verileri

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon 2023’te yüzde 64,77 olmuştu.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu (2023 enflasyonu) yüzde 127,21 olarak açıklamıştı.

 

Etiketler enflasyon Türkiye tahmin Türkiye'de enflasyon goldman sachs
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