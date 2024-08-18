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Dev bankanın Dolar/TL tahmini uçtu

Dev bankanın Dolar/TL tahmini uçtu
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Yıl sonu Dolar/TL tahminini 36 TL'den 35,5 TL'ye çeken ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan 2025 yılı sonu Dolar kuru tahminini de açıkladı.

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'deki politika faizinin ve enflasyon oranının zirveye yaklaştığı konusundaki artan güveni vurgulayarak, dolar/Türk lirası paritesi için yıl sonu beklentisini 36'dan 35.5'e revize etmişti.

CNBC-E’den Ahmet Bal’ın haberine göre, JP Morgan’ın 2025 sonu için dolar/TL tahmininin 41,86 olduğun ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü bankanın THY için bir önceki tahmininin Haziran 2025 dönemini kapsadığı bu tahminde de THY’deki hedef fiyatın 334 lira olduğu belirtilmişti. Bu fiyatın dolar karşılığı ise 7,8 dolardı. Aynı değerlendirmede Haziran 2025 için 42,82 olduğunu gösteriyordu.

JP Morgan THY’nin Aralık 2025’te hedef fiyatının 494 lira olacağını tahmin ederken hisse fiyatının da dolar bazında 11,8 dolara çıkmasını beklediğini açıkladı. Bu sonuçla beraber JP Morgan’ın 2025 sonu için dolar/TL tahmininin 41,86 olduğunu gösterdi.

Etiketler THY dolar dolar/tl tahmini dolar kuru tahmini JP Morgan
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