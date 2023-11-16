  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Dev şirket iflasın eşiğinde! 1500 kişiyi işten çıkaracaklar

Dev şirket iflasın eşiğinde! 1500 kişiyi işten çıkaracaklar

Dev şirket iflasın eşiğinde! 1500 kişiyi işten çıkaracaklar
Güncelleme:

Fransız tren üreticisi Alstom, borçları nedeniyle 1500 kişiyi işten çıkaracağını ve varlıklarını satacağını duyurdu.

Demir yolu ve raylı taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Fransız Alstom'dan yapılan açıklamada, şirketin bilançosunu güçlendirmek ve yatırımcılarının yüksek borçla ilgili endişelerini azaltmak amacıyla çalışan sayısının düşürüleceği, varlık satışı yapılacağı ve sermaye artırımının da değerlendirildiği belirtildi. Şirket bu kapsamda 1500 kişiyi işten çıkaracak.

3,43 MİLYAR EUROLUK BORÇ
Alstom'un 30 Eylül itibarıyla net borcu 3,43 milyar euroyu bulurken, şirket Mart 2025'e kadar bu rakamı 2 milyar euro azaltmayı planlıyor.

1 MİLYAR EUROLUK VARLIK SATIŞI
Varlık satışından 500 milyon ila bir milyar euro arasında gelir elde etmeyi hedefleyen şirket, ayrıca orta vadeli hedeflerine ulaşmaya yardımcı olması için yaklaşık 1500 personeli işten çıkaracak.

HİSSELER ÇAKILDI
Bu yıl hisse sahiplerine temettü ödemesi yapılmayacak. Haberin ardından Alstom'ın hisseleri bugün yüzde 20'den fazla düşüşle 11,50 euroya geriledi. Şirketin hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 40'dan fazla değer kaybetti.

AA

Etiketler demir yolu tren üreticisi işten çıkarma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AVM'de faciadan dönüldü: Çocuklar ölümden döndü
AK Partili belediye başkanına tacizden suç duyurusu
İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Olaylı maçın VAR kayıtları yayınlandı
Xiaomi'nin elektrikli otomobili ortaya çıktı
Kışın kombi yakmamak dava sebebi: ''Komşunuz zarar talebinde bulunabilir''
Uzayda tarihi keşif: Bir gezegendeki kum yağmuru görüntülendi
İstanbul trafiğinde dev operasyon! Ele geçirilenler şoke etti
TRT'den Alparslan: Büyük Selçuklu yerine yeni dizi: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
SGK uzmanı zam sonrası en düşük emekli maaşını açıkladı