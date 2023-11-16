Dev şirket iflasın eşiğinde! 1500 kişiyi işten çıkaracaklar

Fransız tren üreticisi Alstom, borçları nedeniyle 1500 kişiyi işten çıkaracağını ve varlıklarını satacağını duyurdu.

Demir yolu ve raylı taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Fransız Alstom'dan yapılan açıklamada, şirketin bilançosunu güçlendirmek ve yatırımcılarının yüksek borçla ilgili endişelerini azaltmak amacıyla çalışan sayısının düşürüleceği, varlık satışı yapılacağı ve sermaye artırımının da değerlendirildiği belirtildi. Şirket bu kapsamda 1500 kişiyi işten çıkaracak.

3,43 MİLYAR EUROLUK BORÇ

Alstom'un 30 Eylül itibarıyla net borcu 3,43 milyar euroyu bulurken, şirket Mart 2025'e kadar bu rakamı 2 milyar euro azaltmayı planlıyor.

1 MİLYAR EUROLUK VARLIK SATIŞI

Varlık satışından 500 milyon ila bir milyar euro arasında gelir elde etmeyi hedefleyen şirket, ayrıca orta vadeli hedeflerine ulaşmaya yardımcı olması için yaklaşık 1500 personeli işten çıkaracak.

HİSSELER ÇAKILDI

Bu yıl hisse sahiplerine temettü ödemesi yapılmayacak. Haberin ardından Alstom'ın hisseleri bugün yüzde 20'den fazla düşüşle 11,50 euroya geriledi. Şirketin hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 40'dan fazla değer kaybetti.

AA