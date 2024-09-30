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Doğalgaza zam yapılacak mı? Ekim tarifesi açıklandı

Doğalgaza zam yapılacak mı? Ekim tarifesi açıklandı
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BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, ekim ayında mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğalgazın satış tarifesinde değişikliğe gidilmedi.

Doğalgazda ekim tarifesi belli oldu. 

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda ekim ayından geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğalgaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğalgaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Doğalgaz desteği sona ermişti

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Karadeniz gazının şebekeye bağlanması nedeniyle aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülüyordu.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması mayıs ayı itibariyle sona erdi.

Etiketler doğalgaz ekim zam tarife fiyat
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