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Döviz hesapları mercek altında; Merkez Bankası'ndan yeni karar!

Döviz hesapları mercek altında; Merkez Bankası'ndan yeni karar!
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Bankalar, kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzeri olan şirketlerin döviz pozisyonuna ilişkin Merkez Bankası’na aylık raporlama yapacak.

Ekonomi yönetiminin müdahaleleriyle dolar/TL kuru uzun süredir aynı seviyelerdeydi. Neredeyse her hafta getirilen yeni düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ müdahalelerine karşın dolar/TL geçen günlerde 19’u aştı.

 Bu artış, yeni düzenleme ve müdahaleleri de getirdi.

Dün ticari kurumsal müşterilerin 5 milyon dolar olan günlük döviz alım limiti, 2,5 milyon dolara düşürüldü. ‘Sözlü’ uyarıyla yurt dışı para transferine de yüzde 5 komisyon getirildi.

Diğer taraftan TCMB tarafından dün bankalara gönderilen yazıda, “Yurtiçinde faaliyet gösteren bankalardan nakdi ve gayrinakdi toplamda kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan banka ve finansal kuruluşlar haricindeki tüzel müşterilerinizin döviz pozisyon raporunu takip eden ayın ilk 10 iş günü içerisinde bankamıza bildirmeleri gerekmektedir” denildi.

 

Etiketler tcmb merkez bankası şirketler döviz pozisyonları rapor banka karar
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