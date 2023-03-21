Döviz hesapları mercek altında; Merkez Bankası'ndan yeni karar!
Bankalar, kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzeri olan şirketlerin döviz pozisyonuna ilişkin Merkez Bankası’na aylık raporlama yapacak.
Ekonomi yönetiminin müdahaleleriyle dolar/TL kuru uzun süredir aynı seviyelerdeydi. Neredeyse her hafta getirilen yeni düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ müdahalelerine karşın dolar/TL geçen günlerde 19’u aştı.
Bu artış, yeni düzenleme ve müdahaleleri de getirdi.
Dün ticari kurumsal müşterilerin 5 milyon dolar olan günlük döviz alım limiti, 2,5 milyon dolara düşürüldü. ‘Sözlü’ uyarıyla yurt dışı para transferine de yüzde 5 komisyon getirildi.
Diğer taraftan TCMB tarafından dün bankalara gönderilen yazıda, “Yurtiçinde faaliyet gösteren bankalardan nakdi ve gayrinakdi toplamda kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan banka ve finansal kuruluşlar haricindeki tüzel müşterilerinizin döviz pozisyon raporunu takip eden ayın ilk 10 iş günü içerisinde bankamıza bildirmeleri gerekmektedir” denildi.
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