Döviz hesapları mercek altında; Merkez Bankası'ndan yeni karar!

Bankalar, kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzeri olan şirketlerin döviz pozisyonuna ilişkin Merkez Bankası’na aylık raporlama yapacak.

Ekonomi yönetiminin müdahaleleriyle dolar/TL kuru uzun süredir aynı seviyelerdeydi. Neredeyse her hafta getirilen yeni düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ müdahalelerine karşın dolar/TL geçen günlerde 19’u aştı.

Bu artış, yeni düzenleme ve müdahaleleri de getirdi.

Dün ticari kurumsal müşterilerin 5 milyon dolar olan günlük döviz alım limiti, 2,5 milyon dolara düşürüldü. ‘Sözlü’ uyarıyla yurt dışı para transferine de yüzde 5 komisyon getirildi.

Diğer taraftan TCMB tarafından dün bankalara gönderilen yazıda, “Yurtiçinde faaliyet gösteren bankalardan nakdi ve gayrinakdi toplamda kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan banka ve finansal kuruluşlar haricindeki tüzel müşterilerinizin döviz pozisyon raporunu takip eden ayın ilk 10 iş günü içerisinde bankamıza bildirmeleri gerekmektedir” denildi.