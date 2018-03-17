Drone kayıtları e-devlet'ten yapılacak

İnsansız hava araçlarının (İHA) sivil alanda kullanımı hızla artması üzerine uçuş emniyeti ve güvenlik bakımından denetim altına alınabilmesi için GPS tabanlı takip sistem kurulacak. AA muhabirinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, geçen yılın sonu itibarıyla İHA kullanıcı sayısı 22 bin 195'e, İHA sayısı ise 20 bin 183'e ulaştı.

Genel Müdürlük tarafından bir süredir çalışmaları sürdürülen İHA Sistemleri Talimatı'nın yayımlanmasının ardından, 23 Şubat 2016 itibarıyla İHA'ların kaydı için başvurular, SHGM'nin internet sitesi üzerinden alınmaya başladı. Söz konusu talimat İHA sistemlerinin ithali, satışı, kayıt ve tescili, uçuşa elverişliliğin sağlanması, sistemleri kullanacak kişilerin sahip olması gereken nitelikleri, hava trafik hizmetleri ve İHA operasyonlarına ilişkin usul ve esasları içeriyor. Talimat çerçevesinde, azami kalkış ağırlığı 500 gramla 25 kilogram aralığında olan İHA'lar ve bunları kullanacak pilotlar, Genel Müdürlük tarafından oluşturulan internet tabanlı sisteme kayıt edildi. Bunun dışında azami kalkış ağırlığı 25 kilogram ile 150 kilogram aralığında olan ikinci gruptaki İHA'lar ile azami kalkış ağırlığı 150 kilogram ve daha fazla olan İHA'ların Türk hava araçları tesciline kayıt yaptırma zorunluluğu bulunuyor. Kapalı alanlarda kullanılan İHA’lar, yere veya herhangi bir platforma bağlı olan insansız balon ve benzeri sistemler, devlet insansız hava araçları ile azami kalkış ağırlığı 500 gramdan daha az olan İHA’lar talimat kapsamının dışında yer alıyor.

GPS TABANLI TAKİP SİSTEMİ KURULACAK

İHA'ların kullanım alanının yaygınlaşmasıyla söz konusu araçlardan kaynaklanan güvenlik ve uçuş emniyetini ihlal edecek riskler ortaya çıktı. Sivil alanda kullanımı hızla artan İHA'ların uçuş emniyeti ve güvenlik bakımından denetim altına alınabilmesi için GPS tabanlı takip sisteminin kurulması çalışmaları başlatıldı. Böylece İHA'lar, sivil trafiği engellemeyecek. Aynı zamanda güvenlik ihlallerine yönelik takibi yapılarak, gerekli tedbirler alınacak.

İHA KAYITLARI ARTIK E-DEVLET'TEN YAPILACAK

İHA'ların, kayıt işlemlerinin daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Uçuş izin talepleri ve İHA'lara ilişkin tüm sorgulamalar e-Devlet üzerinden yapılacak. İHA'ların amatör kullanımının yaygınlaştırılması için valiliklerle koordinasyon içinde her ilde serbest uçuş alanları oluşturulması için çalışmalar da başlatıldı. Böylece amatör ve hobi amaçlı İHA kullanıcıları izne tabi olmaksızın söz konusu bölgede uçuş gerçekleştirecek. SHGM'den izin almayı gerektiren operasyonlarda, izin alınmadan İHA uçuşu yapılması ve verilen yetkilerle belirlenen hava sahaları dışında operasyon gerçekleştirilmesi hallerinde ilgili şahıs ve işletmeye cezai hükümler uygulanacak. Kayıt yaptırmadan kullananlar ise para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.