  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Ekonomik güven endeksi 8 ayın dibini gördü!

Güncelleme:

TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi mart ayında yüzde 2,8 oranında azalarak 97,9'a geriledi. Böylece ekonomik güven endeksi 8 ayın en düşük seviyesini gördü.

TÜİK, Mart 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında azalarak 97,9 değerini aldı. Bir önceki aya göre tüketici güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 85 oldu. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 3,9 oranında azalarak 100, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 113,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2 oranında azalarak 113,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 oranında azalarak 80,6 değerini aldı. 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

tüik ekonomide güven endeksi Ekonomik değer endeksi
