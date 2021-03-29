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Ekonomist Mahfi Eğilmez faiz ve doların ne zaman düşeceğini açıkladı

Türkiye'nin ''ekonomi" ve "piyasalar" denince akla ilk gelen ismi olan ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez faizi düşürmenin yolunun riskleri düşürmekten geçtiğini belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasıyla başlayan geçen haftanın sonunda tekrar 8 seviyesini aşan dolar/TL haftaya yatay bir başlangıç yaparken, bugün yapılacak kabine toplantısı ve küresel piyasalarda değerlenme eğilimde olan doların seyri izleniyor.

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez de ekonomideki son durumla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

FAİZLER NE ZAMAN DÜŞECEK

Faizi düşürmenin yolunun riskleri düşürmekten geçtiğini belirten Eğilmez mesajında; "Riskleri düşürebilirseniz kur düşer, kur düşünce enflasyon düşer, enflasyon düşünce faiz düşer. Mesele bu kadar basittir. Yapılması gereken tek şey konuya bilim penceresinden bakarak neden-sonuç ilişkisini doğru kurabilmektir." ifadelerinde bulundu.

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