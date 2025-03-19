  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Ekrem İmamoğlu'nun inşaat şirketine el konuldu

Ekrem İmamoğlu'nun inşaat şirketine el konuldu

Ekrem İmamoğlu'nun inşaat şirketine el konuldu
Güncelleme:

Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat şirketine el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konulduğunu açıkladı.

Başsavcılık'tak yapılan açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca  2024/228233 nolu soruşturma dosyasında; 19/03/2025 tarihinde soruşturma kapsamında temin edilen  MASAK raporları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu İMAMOĞLU İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’ne Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur. Kamu oyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu şirket İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tanju Özcan'dan TBMM'deki muhalefet milletvekillerine sine-i millet çağrısı! Tanju Özcan'dan TBMM'deki muhalefet milletvekillerine sine-i millet çağrısı! İmamoğlu gözaltında; savcılık gözaltı kararının gerekçesini açıkladı İmamoğlu gözaltında; savcılık gözaltı kararının gerekçesini açıkladı Henüz adı bile konmamıştı... 2 günlük bebeğin ölümü bir ili ayağa kaldırdı! Henüz adı bile konmamıştı... 2 günlük bebeğin ölümü bir ili ayağa kaldırdı! Kara kış geri döndü: İşte Türkiye'nin en soğuk ili Kara kış geri döndü: İşte Türkiye'nin en soğuk ili CHP'den tüm vatandaşlara tarihi çağrı CHP'den tüm vatandaşlara tarihi çağrı ''Kışın olmaz'' denilen meyveyi yetiştirip, kilosunu 200 liradan satıyor ''Kışın olmaz'' denilen meyveyi yetiştirip, kilosunu 200 liradan satıyor Gizemli gezegenin atmosferindeki karbondioksidi görüntülendi! Gizemli gezegenin atmosferindeki karbondioksidi görüntülendi! İmamoğlu protestosuna biber gazlı müdahale İmamoğlu protestosuna biber gazlı müdahale Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan günler önce kendisine attığı mesajı açıkladı Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan günler önce kendisine attığı mesajı açıkladı Ercan Saatçi'nin neden gözaltına alındığı belli oldu! Ercan Saatçi'nin neden gözaltına alındığı belli oldu!
Satışına yasak gelmişti! Kuyumculardan ''kesme altın'' açıklaması Satışına yasak gelmişti! Kuyumculardan ''kesme altın'' açıklaması CHP'den TBMM'de tarihi protesto: Vekiller kürsüye çıktı, birleşim kapatıldı CHP'den TBMM'de tarihi protesto: Vekiller kürsüye çıktı, birleşim kapatıldı Gözaltındaki İmamoğlu'ndan yeni açıklama Gözaltındaki İmamoğlu'ndan yeni açıklama Özgür Özel'den Saraçhane'de tarihi açıklama: ''Buradan ayrılmıyorum'' Özgür Özel'den Saraçhane'de tarihi açıklama: ''Buradan ayrılmıyorum'' Dilek İmamoğlu'ndan İmamoğlu’nun gözaltına alınma sebebi için çok sert açıklama Dilek İmamoğlu'ndan İmamoğlu’nun gözaltına alınma sebebi için çok sert açıklama On binlerce kişi Saraçhane'de buluştu; Özel'den Erdoğan'a olay sözler! On binlerce kişi Saraçhane'de buluştu; Özel'den Erdoğan'a olay sözler! Hüseyin Çelik'ten çok konuşulacak İmamoğlu çıkışı: ''Yazıktır, günahtır'' Hüseyin Çelik'ten çok konuşulacak İmamoğlu çıkışı: ''Yazıktır, günahtır'' İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu eylemi: Polis müdahale etti! İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu eylemi: Polis müdahale etti! Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık iddiası! Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık iddiası! Kış geri geldi: Yağmur ve karla karışık yağmur ve soğuklar ülkeyi esir aldı Kış geri geldi: Yağmur ve karla karışık yağmur ve soğuklar ülkeyi esir aldı