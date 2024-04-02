Emeklilerin ikramiye ödemeleri bugün başladı

Emeklilerin 3 bin liraya çıkartılan bayram ikramiyesinin ödemeleri bugün başlıyor. Bu kapsamda yaklaşık 16 milyon emeklinin ikramiyeleri, 5 Nisan tarihine kadar hesaplara yatırılacak.

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor. Yapılan yüzde 50 artış ile birlikte emeklilere 3 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. Böylece yaklaşık 16 milyon emekli zamlı ikramiyelerini alacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başlandı. 4 (a) (SSK) kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü; ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21, 22'si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25, 26'sı olanlara 4 Nisan'da ikramiye ödemesi yapılacak. 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ikramiyeleri yatırılacak. 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanlarda ise ödeme günü; ayın 1 ve 2'si olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5'i olanlara da aylıkları ile 3 ve 5 Nisan günleri arasında yatırılacak.





Emekli bayram ikramiyeleri, 12 Mart 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan '8'inci Yargı Paketi' olarak anılan 'Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 39'uncü maddesi ile 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmıştı.

Bu yıl 260 milyar lira ödeme yapılması bekleniyor

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş konuyla ilgili paylaşımında, "2023 Kurban Bayramı'nda 14 milyon 611 bin emekli toplamda 26 milyar 158 milyona yakın ikramiye aldı. Bu sene EYT'lilerin de emekli olmasıyla birlikte sayısı 16 milyonu geçen emeklileri göz önünde bulundurduğumuz zaman ve yine ikramiye de yüzde 50 oranında arttığı zaman bu rakamın çok çok üzerinde bir ödeme olacağını şimdiden söyleyebiliriz" dedi.

Şimdiye kadar emeklilere 165 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi yapılmıştı. Bu yılki ödemelerle birlikte bu tutarın ise yaklaşık 260 milyar liraya çıkması bekleniyor.