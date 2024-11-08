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Fed'den sürpriz yok: Kritik faiz kararı açıklandı

Fed'den sürpriz yok: Kritik faiz kararı açıklandı
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,50-4,75 aralığına indirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) seçim sonrasında piyasaların büyük merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 4.50-4.75 aralığına çekti.

Böylece FOMC eylül ayındaki 50 baz puanlık indirimin ardından 2 toplantı üst üste faizi düşürme kararı almış oldu.

Fed'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, son göstergelerin ekonomik faaliyetin sağlam hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

Yılın başından bu yana iş gücü piyasası koşullarının genel olarak gevşediğine işaret edilen açıklamada, işsizlik oranının yükseldiği ancak düşük kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydetse de bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtilerek, "Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğunu değerlendirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Bankanın açıklamasında, hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,50-4,75 aralığına indirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

50 BAZ PUANLIK "JUMBO" FAİZ İNDIRİMİYLE BAŞLAMIŞTI

Fed, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve parasal genişlemeye gitmişti.

Ülkede daha sonra yükselen enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı. Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa giden Fed, faiz oranını art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı.

AA

Etiketler FED abd merkez bankası politika faizi
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