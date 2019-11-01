Hükümet ekonomideki suçluları buldu: İşçi, memur ve emekliler!

Raporda, “2019 yılında emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri ve yaşlılık aylıkları, kamu görevlileri ve işçilere yapılan enflasyon zammı ile ilave personel atamaları, bütçe giderlerindeki artışın temel sebepleridir” denildi.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre raporda şu görüşlere de yer verildi:

GİDERLER ARTTI

“Bütçe giderlerinde cari transferler ile personel ve SGK devlet primi giderlerinde ortaya çıkan artışlar faiz dışı harcamalardaki yükselişte belirleyici olurken, faiz harcamaları borçlanma maliyetlerindeki artış nedeniyle yükselmiştir. Böylelikle 2019 yılının ilk 8 ayında bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.8 oranında artarak 658.8 milyar TL, faiz hariç bütçe giderleri yüzde 21.2 artarak 589.5 milyar TL, faiz giderleri ise yüzde 38.1 artarak 69.3 milyar TL olmuştur.”

Bütçe giderlerindeki en yüksek ikinci artışın personel gideri kaynaklı olduğu savunulan raporda, “Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri dahil personel giderleri, yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.5 artarak 195.9 milyar TL olarak gerçekleşmiş ve bütçe giderlerindeki artışa 7.6 puan katkı yapmıştır. Personel giderlerindeki bu artışta kamu görevlileri ve işçilere yapılan zamlar ile ilave personel istihdamı etkili olmuştur” sözlerine yer verildi.

TOPLAM BORÇ 1.2 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Raporda, devletin iç ve dış borçlarının toplam tutarının eylül ayı sonu itibarıyla 1 trilyon 239 milyar lira olduğu, borç stokunun bu yılın ilk 9 aylık döneminde yüzde 16.2 oranında artarak 172.4 milyar liraya ulaştığı belirtildi. Artışın 114,8 milyar liralık kısmının iç, 57.5 milyar liralık kısmının ise dış borçlardan kaynaklandığı vurgulanan raporda, “Hazine'nin dış borcu dolar cinsinden ise 3,7 milyar dolar artarak 91,2 milyar dolardan 94,9 milyar dolara çıkmıştır” denildi.

BORÇLAR 17 YILDA 5'E KATLANDI

Hazine'nin ilk 9 ayda iç ve dış borçlar için toplam 81.5 milyar lira faiz ödemesi yaptığı da belirtilerek, “AKP döneminde (2003-Eylül 2019) devletin toplam borcu 996 milyar lira artarak beşe katlanırken, bu dönemde devlet bütçesinden iç ve dış borçlar için ödenen toplam faiz ise 913.5 milyar lira olmuştur” sözlerine yer verildi. Merkezi yönetim bütçesinin 85.8 milyar lira nakit açığı verdiği 9 aylık dönemde Hazine'nin net iç ve dış borçlanmasının 116.3 milyar lira olduğu vurgulanarak, “Bu dönemde Hazine faiz hariç 82.5 milyar lira borç ödemesi yaparken, 198.8 milyar lira da yeni borç almış, böylece 116.3 milyar liralık net borçlanmayla 2019 yılına ilişkin yasal borçlanma limitinin üzerine çıkılmıştır” denildi.

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