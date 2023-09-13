Fransız dev banka dolar tahminini değiştirdi

Fransa'nın dev bankası Societe Generale'nin analistleri, TCMB’nin eylül toplantısına ilişkin faiz beklentilerini ve yıl sonu dolar kuruna ilişkin tahminlerini açıkladı.

Gelecek hafta önce Amerika, ardından da Türkiye’nin faiz kararları açıklanacak. ABD Merkez Bankası (FED) 20 Eylül’de, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise 21 Eylül’de faiz kararını duyuracak.

TCMB son olarak 24 Ağustos toplantısında piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir faiz kararı alarak, politika faizini 750 baz puan artırmıştı.

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Societe Generale analistleri ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın eylül toplantısında politika faizini %31’e yükselteceğini, bunu dördüncü çeyrekte 600 baz puanlık, 2024 birinci çeyrekte ise 200 baz puanlık artışların takip edeceğini belirterek faizin %40’a çıkarılacağını öngördü.

Aralarında Phoenix Kalen’in de olduğu SocGen analistleri ayrıca yılın geri kalanında liranın zayıflamasını beklediklerini duyurdu.

Analistlerin yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 30 lira seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, konuyla ilgili paylaştıkları notta, TCMB büyük ihtimalle sağlam faiz artışları yapacak, öte yandan reel faizler enflasyondaki artış sebebiyle keskin bir şekilde negatif kalacak. Daha fazla esneklik sağlayan finansal çevrenin normalleşmesi süreci orta vadede pozitif. Ancak bu durum kısa vadede lirayı zayıflatabilecek riskler de teşkil ediyor” dedi.

Analistler ithalat talebinin güçlü kaldığını da belirtirken, cari açığın turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte bu kış yeniden artacağını öngördü.

SocGen'in ilgili raporunda “Gelecek yıl ortodoks politikalara kademeli dönüş Türkiye’nin temellerini iyileştirecek gibi gözükürken lirada daha fazla ama daha yavaş bir değer kaybı bekliyoruz” değerlendirmeleri yer aldı.