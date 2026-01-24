  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Ftich ve Moody's, Türkiye'nin kredi notu için kararını verdi

Ftich ve Moody's, Türkiye'nin kredi notu için kararını verdi

Ftich ve Moody's, Türkiye'nin kredi notu için kararını verdi
Güncelleme:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody’s, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü açıkladı. Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan pozitife çevirdi. Moody's ise kredi notu ve görünümünde değişikliğe gitmedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu ‘BB-’ seviyesinde sabit tutarken, ülkenin kredi notu görünümünü ‘durağan’dan ‘pozitif’e yükselttiğini duyurdu.

Kuruluşun raporunda, Eylül 2024'te gerçekleştirilen not artışının ardından döviz rezervlerinin tahminlerin ötesinde bir hızla toparlandığına dikkat çekildi. Bu gelişmenin, dış şoklara karşı kırılganlığı azalttığı vurgulanırken, rezerv kalitesindeki artış, döviz cinsinden yükümlülüklerdeki düşüş ve sıkı para politikalarının devamlılığının bu kararda belirleyici olduğu ifade edildi. Ayrıca, ekonomi politikalarında ani bir gevşeme riskinin azalmasının da görünüm değişikliğine zemin hazırladığı kaydedildi.

FAİZ, ENFLASYON VE BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Fitch, Türkiye ekonomisinin geleceğine dair sayısal öngörülerini de paylaştı. Buna göre; reel politika faizinin 2026 sonunda yüzde 4,5, 2027 sonunda ise yüzde 2 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Enflasyonun ise kademeli bir düşüşle 2027 yılı sonunda yüzde 19,5 bandına gerileyeceği tahmin ediliyor. Büyüme tarafında ise gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) 2026 yılında yüzde 3,5 oranında, 2027 yılında ise yüzde 4,2 oranında genişleyeceği öngörülüyor.

MODDY'S KREDİ NOTUNU DEĞİŞTİRMEDİ

Öte yandan Moody’s, Türkiye’nin kredi notu ve görünümünde herhangi bir değişikliğe gitmediğini açıkladı.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İzmir'de takıntılı eski sevgili dehşeti: Genç kadını pusu kurup öldürdü!
İzmir'de takıntılı eski sevgili dehşeti: Genç kadını pusu kurup öldürdü!
İlk evini alacaklara düşük faizli, uzun vadeli kredi müjdesi geliyor!
İlk evini alacaklara düşük faizli, uzun vadeli kredi müjdesi geliyor!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda dehşete düşüren kaza: Gişede sıkıştılar!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda dehşete düşüren kaza: Gişede sıkıştılar!
Dev market zincirinde zam krizi: İşçiler ayaklandı!
Dev market zincirinde zam krizi: İşçiler ayaklandı!
Genç kızların ''erkek'' tartışması işkenceye dönüştü! Korkunç görüntüler
Genç kızların ''erkek'' tartışması işkenceye dönüştü! Korkunç görüntüler
Sarı alarm verilen ilde korkulan oldu! Kent sular altında: Bir çocuk hayatını kaybetti
Sarı alarm verilen ilde korkulan oldu! Kent sular altında: Bir çocuk hayatını kaybetti
Video çekmek isterken kurtlara yem oluyordu! Korku dolu anlar kamerada
Video çekmek isterken kurtlara yem oluyordu! Korku dolu anlar kamerada
Türkiye'nin en tehlikeli semtlerinden biriydi... Evlerin camına asılan yazı dikkat çekti
Türkiye'nin en tehlikeli semtlerinden biriydi... Evlerin camına asılan yazı dikkat çekti
Etiketler fitch ratings türkiye moodys kredi notu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Genç kızların ''erkek'' tartışması işkenceye dönüştü! Korkunç görüntüler Genç kızların ''erkek'' tartışması işkenceye dönüştü! Korkunç görüntüler Cezaevi koğuşu savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var Cezaevi koğuşu savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var Sosyal yardım vakfının müdürüne şok suçlamalar! Gözaltına alındı Sosyal yardım vakfının müdürüne şok suçlamalar! Gözaltına alındı Sosyal medyanın fenomen kasabına kurşun yağdırdılar! Sosyal medyanın fenomen kasabına kurşun yağdırdılar! Akaryakıt fiyatları çıldırdı! Yeni haftada bir zam daha geliyor Akaryakıt fiyatları çıldırdı! Yeni haftada bir zam daha geliyor Tam 14 gündür kayıptı! Umutlar tükenirken müjdeli haber geldi Tam 14 gündür kayıptı! Umutlar tükenirken müjdeli haber geldi Sarı alarm verilen ilde korkulan oldu! Kent sular altında: Bir çocuk hayatını kaybetti Sarı alarm verilen ilde korkulan oldu! Kent sular altında: Bir çocuk hayatını kaybetti Hava sıcaklıkları artıyor, sağanak yağış geliyor! Hava sıcaklıkları artıyor, sağanak yağış geliyor! Nakit sıkıntısı düğünlerdeki o geleneğin sonunu getirdi! Davetiyede görürseniz şaşırmayın Nakit sıkıntısı düğünlerdeki o geleneğin sonunu getirdi! Davetiyede görürseniz şaşırmayın Otogarda korkunç kaza: Çocuğa çarpıp terminal binasına daldı Otogarda korkunç kaza: Çocuğa çarpıp terminal binasına daldı
''Hayalet Sürücü'' filmi Tekirdağ'da gerçek oldu! ''Hayalet Sürücü'' filmi Tekirdağ'da gerçek oldu! Ortadoğu'da gerilim tavan yaptı: İran'dan ABD'ye ''topyekün savaş'' resti! Ortadoğu'da gerilim tavan yaptı: İran'dan ABD'ye ''topyekün savaş'' resti! Video çekmek isterken kurtlara yem oluyordu! Korku dolu anlar kamerada Video çekmek isterken kurtlara yem oluyordu! Korku dolu anlar kamerada Türkiye'nin en tehlikeli semtlerinden biriydi... Evlerin camına asılan yazı dikkat çekti Türkiye'nin en tehlikeli semtlerinden biriydi... Evlerin camına asılan yazı dikkat çekti Gece yarısı 5.1'lik depremle sallanan Balıkesir'de bir deprem daha Gece yarısı 5.1'lik depremle sallanan Balıkesir'de bir deprem daha Her satırı olay! Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş hakkında skandal iddialar Her satırı olay! Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş hakkında skandal iddialar Kreşte mide bulandıran iddialar! Mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı Kreşte mide bulandıran iddialar! Mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı Kur Korumalı Mevduat defteri resmen kapandı Kur Korumalı Mevduat defteri resmen kapandı Genç kadını koli bandıyla bağlayıp, kezzapla işkence etti! Genç kadını koli bandıyla bağlayıp, kezzapla işkence etti!