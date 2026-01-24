Gece yarısı 5.1'lik depremle sallanan Balıkesir'de bir deprem daha

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Saat 10.34'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Balıkesir'de deprem hareketliliği devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.24'te merkez üssü Sındırgı olan 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Sındırgı'da 5.1'lik depremin ardından 3.6 ve 3.9 büyüklüğündeki iki deprem daha kaydedildi. Aynı bölgede saat 10.34'te, 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANMIŞTIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda deprem sonrasında çalışmaların başlatıldığını bildirerek, “Balıkesir Sındırgı’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” ifadelerini kullandı.

CEVDET YILMAZ: AFAD VE İLGİLİ KURUMLAR SAHA TARAMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

BURHANETTİN DURAN: TEYİT EDİLMEMİŞ PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİNİZ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise açıklamasında, "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan, resmî kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini; doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz" dedi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.24’te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

BAKAN URALOĞLU: İLETİŞİM ALTYAPISINDA SORUNA RASTLANMADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depreme ilişkin sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İletişim altyapımız başta olmak üzere, sorumluluk alanlarımızda olumsuz bir duruma rastlanmamış olup ekiplerimiz sahadaki inceleme ve takip çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

DHA