Vakıf müdürüne şok suçlamalar! Gözaltına alındı
Mardin'in Yeşilli ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü B.B. (48), sahte diploma kullandığı ve gerçeğe aykırı evrak düzenleyerek haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Yeşilli ilçesinde SYDV Müdürü olarak görev yapan B.B. hakkında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'sahte diploma ve hırsızlık' soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine polis ekipleri, B.B.'nin evinde arama yaptı. Aramanın ardından B.B., 'Resmi belgede sahtecilik, hırsızlık ve haksız kazanç' suçlamaları ile gözaltına alındı. B.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
